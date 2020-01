von Ernst Brugger (ebr)

Bei der Hauptversammlung des Männerchors Wehr am Freitag im katholischen Pfarrzentrum wurden bei den Teilneuwahlen die jeweiligen Amtsinhaber einstimmig bestätigt: Hansjörg Frommherz, seit zehn Jahren Vereinschef, bleibt weiterhin Vorsitzender, Hubert Götte erster Kassier, Andreas Sielaff erster Schriftführer und Jürgen Baumgart erster Notenwart. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Malermeister Werner Wenk, der seit über 50 Jahren dem Männerchor als Passivmitglied angehört.

Ehrung für Sänger

Zudem wurden Sänger für ihr aktives Wirken im Chor geehrt: Helmut Burger und Jürgen Bartelt für jeweils 30 Jahre, Martin Schmitz für 25 Jahre und Werner Fischer für fünf Jahre. Für den 1921 gegründeten Männerchor stellte Vereinschef Frommherz jetzt schon die Jubiläumstermine für die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2021 vor. Geplant ist ein Jubiläumsabend im März in der Stadthalle, sowie jeweils zwei Jubiläums- und Kirchenkonzerte sowie ein Jubiläumssingen im Mai, Juni und Oktober, ein umfangreiches Jubiläumsprogramm also. In seinem Rückblick bemerkte Vorsitzender Frommherz, dass man auf ein insgesamt positives und erfolgreiches Sängerjahr zurückblicken könne. Erfreulich sei auch, dass mit 25 Sängern der Chor stabil geblieben sei und man bei zahlreichen schönen Konzerten und Auftritten das kulturelle Leben in der Stadt und auch darüber hinaus bereichert habe. Sein Dank galt Dirigentin Claudia Moser, die es hervorragend verstehe dem Chor neue Impulse und Motivation zu geben. Kritik übte Frommherz lediglich an der Politik, die mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit für reine Männerchöre für solche Chorgemeinschaften der Totengräber sei.

Lob für gute Zusammenarbeit

Einen klaren Einblick in die Finanzen vermittelte Kassier Hubert Götte. Die Ausgaben seien leider etwas höher ausgefallen als die Einnahmen, musste er dazu bemerken. Die Buchführung ist in allerbester Ordnung, versicherte Harald Orth, der mit Norbert Hauf alle Belege kontrollierte. Vorsitzender Frommherz erklärte noch, dass man dieses Jahr im Stadtpark wieder ein Sommerfest plane, um die Kasse etwas aufzubessern und um neue Sänger und Mitglieder zu werben. Der zum Wahlleiter bestimmte Vorsitzende des Gesangvereins Rickenbach, Franz Häßle, hatte keine Probleme, die einstimmige Entlastung des Kassiers und des weiteren Vorstandes zu erhalten.

Der Verein Der Männerchor Wehr wurde 1921 gegründet und kann somit 2021 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Derzeit hat er 101 Mitglieder, davon 25 aktive Sänger. Vorsitzender ist seit zehn Jahren Hansjörg Frommherz.

Häßle lobte die gute Zusammenarbeit der beiden Chöre auch bei Gemeinschaftskonzerten, „das klappt hervorragend“, unterstrich der Rickenbacher. Dirigentin Claudia Moser, zugleich Chorleiterin in Rickenbach, erinnert noch einmal an die einzelnen Anlässe mit den gelungenen Auftritten, wie beim eigenen Jahreskonzert, beim Sommerfest der Bürgerstiftung oder zum Volkstrauertag. Die Jubiläumskonzerte im nächsten Jahr werde man würdig vorbereiten. Ihr Dank galt dem Vorstandsteam für die Zusammenarbeit und den Sängern für den guten Probenbesuch. Als eifrigste Probenbesucher bekamen noch ein Präsent: Hansjörg Frommherz und Norbert Hauf (je 55 Proben), Werner Göring (54) sowie Jürgen Baumgart und Gerhard Kunzweiler (je 53).