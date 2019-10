Eine Familie im Schwarzwald, ein Komponist und seine Werke: Die Herbstlesungen von Mediathek und Buchhandlung Volk nehmen die Zuhörer in diesem Jahr mit auf zwei „Lebensreisen“. Die für heute geplante Lesung von Hansjörg Schneider über seine Kindheit in der Schweiz fällt wegen einer Erkrankung des Autors aus.

Seit zwei Jahrzehnten finden in der Mediathek regelmäßige Autorenlesungen statt, immer auch in Kooperation mit der Buchhandlung Volk. Die Veranstaltungen haben mittlerweile ein großes Stammpublikum in der Region, welches mit großem Interesse auf Tuchfühlung mit den (neuen) Lieblingsautoren geht. In diesem Jahr beginnen die Wehrer Herbstlesungen allerdings mit einer Absage: „Der Autor Hansjörg Schneider musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wir konnten bereits die meisten Gäste für heute Abend benachrichtigen“, bedauert die Leiterin der Mediathek Sabine Ließfeld mitzuteilen. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht, bereits gekaufte Eintrittskarten werden zurückerstattet. Die „Lebensreisen“, so das diesjährige Motto, beginnen somit am Freitag, 18. Oktober, mit der Schwarzwaldsaga „Wildblütenzeit“ von Inge Barth-Grözinger. Die Autorin wurde 1950 in Bad Wildbad geboren und unterrichtete bis zu ihrer Pensionierung in Ellwangen. In ihrem aktuelles Buch „Wildblütenzeit“ berichtet Jakob Haug, der Besitzer des Ettlinger Traditionshotels „Zum Markgrafen“, 1945 einem amerikanischen Offizier von seinem Verhältnis zu den Nationalsozialisten und der bewegten Geschichte des Hauses seit 1780. Das Verhör entscheidet über die Zukunft des Familienbetriebs.

Inge Barth-Grötzinger liest am 18. Oktober aus „Wildblütenzeit“. Bild: privat

Am Mittwoch, 23. Oktober, geht es dann weiter mit einer musikalischen Lesung von Karl-Heinz Ott. Im Stadtmuseum liest, erzählt und spielt der Autor aus seinem neuesten Buch „Rausch und Stille“. Mit einer literarisch-philosophisch inspirierten Reise durch Beethovens Leben will der Autor auf die emotionalen Komponenten der Musik des großen Komponisten eingehen: Warum wühlt die Musik Beethovens bis heute viele Menschen auf? Und wie lässt es sich über etwas sprechen, für das es keine Worte gibt? 1957 in Ehringen an der Donau geboren lebt Karl-Heinz Ott heute in Freiburg. Für seine Werke ist der Autor bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Karl-Heinz Ott liest und spielt am 23. Oktober zu Beethovens 250. Geburtstag aus seinem Buch „Rausch und Stille“. BILD: PETER-ANDREAS HASSIEPEN | Bild: Peter Hassiepen