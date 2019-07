von Barbara Halder

„Ich bin dann mal weg – laufen!“ Unter diesem Motto startet dieses Jahr am 1. September der Wehratallauf der Lauffreunde Wehr zum 29. Mal. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr vier Kategorien: Neben dem Hauptlauf, dem Nordic Walk und den Bambinis wird zum ersten Mal ein Schülerlauf über 2870 Meter angeboten. Damit soll der Lückenschluss zwischen den ganz kleinen und den erwachsenen Läufern gelingen. Auch wenn der Wehrer Volkslauf traditionell in den Schulferien liegt, hoffen die Lauffreunde, mit der neuen Kategorie den Kreis der Teilnehmer zu erweitern. Bei dieser neuen Kategorie wird die Altersklasse 10 bis 16 Jahre angesprochen, die noch nicht die volle Distanz des Hauptlaufs über 10,2 Kilometer laufen wollen. Der Streckenverlauf entspricht dem ersten Abschnitt des Hauptlaufs, verzichtet aber auf die Steigung über den Wolfrist nach Hasel, wie Hauptorganisator Günter Schönauer erklärt.

Ansonsten setzen die Wehrer Lauffreunde auf das Bewährte: Bereits seit drei Jahren ist der Start nun am Sonntagvormittag, da zu hohe Temperaturen am Nachmittag bei den Sportlern zu Dehydrierungen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen konnte. Diese Regelung hat sich aus Sicht der Veranstalter sehr bewährt.

Die Lauffreunde Wehratal bei ihrem Lauftraining im Frankenmattstadion. | Bild: Barbara Halder

Ungefähr ein Drittel der Teilnehmer sind in jedem Jahr Erstteilnehmer, so die Erfahrung der Lauffreunde. Es gibt aber auch viele treue Läufer: Ihr 25-jähriges Jubiläum haben nach dem diesjährigen Lauf Michael Müller und Hans Niesner. Manfred Geiger läuft dieses Jahr zum 21. Mal. Der Wehratallauf zieht überregional viele Teilnehmer an. Letztes Jahr waren es rund 400 Teilnehmer, dieses Jahr hoffen die Veranstalter, den Rekord von 2014 mit 480 Teilnehmern knacken zu können.

Manfred Geiger läuft dieses Jahr zum 21. ten Mal, Michael Müller feiert nach dem diesjährigen Lauf sein 25- jähriges Jubiläum (von links). | Bild: Barbara Halder

Ein Teil des Startgeldes kommt wie jedes Jahr der Kinderkrebshilfe zu Gute. Die ersten 300 angemeldeten Läufer erhalten ein Funktionstshirt – die Hälfte ist bereits vergeben. Man kann sich aber am 1. September bis eine halbe Stunde vor Beginn noch anmelden. Auf die Bambinis wartet dieses Jahr wieder eine Überraschung. Kai Saaler, der gestern Vize Europameister im zwölf Stunden Mountain Bike rennen wurde, fährt den ganz kleinen Voraus und verteilt im Anschluss auch die Medaillen und Autogramme.

Gegründet wurde die Sportgruppe 1990 von Walter Thoma. Er ist mit 84 Jahren immer noch aktiv und einer der ältesten Lauffreunde in Wehr. Seit 2001 besteht das feste Team um Günter Schönauer als Hauptorganisator des Wehratallaufs, sowie Kurt Wymann als Abteilungsleiter der Lauffreunde. Jörg Pillukat ist für die Homepage und die Aktualisierung des goldenen Buches zuständig. Im Goldenen Buch sind alle Läufer mit ihren jeweiligen Laufzeiten gelistet.

Die Lauffreunde bestehen momentan aus 40 aktiven Läufern, wobei der Frauenanteil die letzten Jahre stets gestiegen ist und mittlerweile bei ca. 50 Prozent liegt. Es gibt verschiedene Leistungsgruppen, wobei kein Läufer allein laufen muss und die Freude am Laufen im Vordergrund steht. 20 bis 25 Läufer der Lauffreunde Wehr gehen regelmäßig an Wettkämpfe und bestreiten auch Marathonläufe oder nehmen an verschiedenen Charity-Läufen teil.

Lauftreffs

Die Lauffreunde treffen sich immer am Donnerstagabend um 18.30 Uhr und am Sonntagvormittag um 9 Uhr im Frankenmattstadion. Gelaufen wird das ganze Jahr und auch bei jedem Wetter. Infos erhält man im Internet (www. wehratallauf.de) oder telefonisch bei Günter Schönauer unter 07762/76 98 oder bei Kurt Wymann unter 07762/43 38.