Wehr (jub) Einen langen Atem brauchen alle feierfreudigen Musikfans am Wochenende: Gleich vier Tage lang feiert die Stadtmusik Wehr ihr Laubenfest im Jubiläumsjahr. Mit einem bunt gemischten Programm kommt auf dem Talschulplatz garantiert keine Langweile auf: Von Blasmusik in vielen Facetten über Partymusik bis hin zu Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Fest startet heute.

Die Aufbauarbeiten für die Feiermeile liefen schon die vergangenen Tage auf Hochtouren, schon am Montag standen die Grundgerüste der ersten Lauben. „Tatsächlich haben wir durch den Extratag mehr Zeit zum Aufbauen,“ freut sich der Vorsitzende der Stadtmusik Harald Vesenmeier. Denn sonst hätte man erst am Mittwoch mit dem Aufbau anfangen können. Seit Mitte der Siebziger findet das beliebte Musikfest bereits statt, mittlerweile hat sich der zwei-Jahres Rhythmus eingespielt.

Darum ist von Hektik auch beim Aufbau nichts zu spüren: Die Handgriffe sitzen, die rund 30 Helfer richten Hütten aus, manövrieren den LKW mit Anhänger gekonnt am Brunnen vorbei und zirkeln dazwischen Holzplanken mit dem Gabelstapler umher. „Viele nehmen sich frei für den Aufbau“, so Vesenmeier über das starke Engagement der weit über 100 Vereinsmitglieder. Unterstützung von außen gibt es nur für die Hauptbühne: Hier helfen die technischen Dienste der Stadt mit, damit am alles an seinem Platz ist.

Bei dem umfangreichen Programm fällt es dem Vorsitzenden schwer, einen Höhepunkt herauszustellen: „Ganz toll ist das Kinderprogramm, dass unsere Vereinsjugend in Eigenregie geplant hat. Da werden auch die Jüngsten mit einbezogen!“ Das man in Wehr Freude an moderner Blasmusik hat, war schon beim Auftritt von Fättes Blech beim Sommer in Wehr zu sehen. Beim Laubenfest geht es mit den Bullhorns in die Gleiche Richtung: Auf großen Festivals wurden die Österreicher bereits gefeiert, jetzt kommen sie zum ersten Mal ins Südbadische.

Ordentlich Stimmung versprechen auch Wälderwahn und das Schwarzwaldquintett. Nicht fehlen dürfen auch befreundete Vereine aus der Region und beliebte Klassiker wie die Fidelen Dorfmusikanten. Die Rhy-Wehra Schränzer sind in diesem Jahr nicht nur Helfer, sondern gelten auch offiziell als Mit-Veranstalter und sind somit der Nachfolger für den Männerchor.

Die Öflinger wirten im Hinterhofzelt und bieten mit lokaler Rockmusik ein Kontrastprogramm zur Hauptbühne.

Mehr Vorfreude im Internet:

http://www.laubenfest.de