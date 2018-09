"Fluch und Segen zugleich" sei das diesjährige Erntejahr. So fasst es der Öflinger Obstbauer Peter Felber zusammen. Die Äpfel sind früher reif als normal, die Ernte falle deutlich üppiger aus als sonst. Das führt aber zu sinkenden Preisen, denn besonders viele Äpfel eignen sich beispielsweise zum Mosten. Die Lagerung des Obst werde durch die Menge erschwert. Und dennoch: Entgegen anders lautender Darstellungen ist es verboten, sich einfach an fremden Bäumen zu bedienen. Ein Überblick:

Mostobst bringt nur die Hälfte eines "soliden Preises"

Größter Wermutstropfen des guten Sommers ist die große Menge an Mostobst. Nur die besten Früchte werden gemeinhin zu Saft weiterverarbeitet, schildert Peter Felber. Dieses Jahr ist die Masse an gutem Obst aber so groß, dass sich das massiv auf die Preise auswirkt.

Für 100 Kilo Mostobst gibt es aktuell gerade einmal acht Euro. "Das Doppelte wäre ein solider Preis", sagt Peter Felber. „Da lohnt es sich kaum, hinauszufahren und das Obst einzusammeln.“ Denn Apfelernte ist vor allem Handarbeit.

Die große Menge an Früchten stellt viele Obstbaumbesitzer aber auch bei der Lagerung vor Probleme. Denn ein klimatisiertes Lager können sich nur die großen Obstbauern leisten.

Keine Selbstbedienung bei Streuobstwiesen

Einladend wirken die prall gefüllten Bäume auf den Streuobstwiesen, etwa auf dem Dinkelberg, auf hungrige Wanderer. Hier finden sich vor allem alte Sorten, die oftmals nicht gut zu vermarkten sind, erklärt Felber. Zu groß, zu empfindlich oder mit kleinen Beschädigungen lassen sich die Früchte nicht mehr verkaufen.

Im Vorbeigehen einfach zuzugreifen, ist aber nicht erlaubt, betont der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Wehr, Clemens Thoma. Selbst das Betreten der landwirtschaftlich genutzten Flächen sei ohne Erlaubnis des Besitzers nicht zulässig.

Peter Felber findet diese strikte Regelung nicht unbedingt gut. Im Nachbarlandkreis Lörrach können Bäume zum Selbstpflücken freigegeben werden. Diese sind mit weißen Bändern gekennzeichnet. Auf dem Dinkelberg werde das nicht so gehandhabt, bedauert Felber.

Wer den korrekten Weg gehen und herausfinden will, welche Besitzer ihre Bäume zum Pflücken freigegeben haben, hat es schwer. Die Stadt Wehr selbst gibt keine Informationen zu den Eigentümern der Obstbäume herausgeben, sagt Clemens Thoma. Internet-Plattformen wie mundraub.org werden von Menschen in der Region dagegen nur sporadisch genutzt. Hier können Eigentümer selbst ihre Bäume zum Obstpflücken freigeben.

Wohin mit dem Obst?

Ein reich tragender Obstbaum ist eine große Freude, doch jetzt zur Erntezeit stellt sich bei vielen die Frage: Was machen wir mit dem ganzen Äpfeln?

Der Apfel ist das beliebteste Obst in Deutschland, gut 20 Kilogramm werden im Schnitt pro Jahr und Kopf verspeist. Viele Sorten eignen sich gut zur Einlagerung, sodass man den Winter über mit dem deutschen Lieblingsobst versorgt ist.

Allerdings ist der Apfel ein Sensibelchen: Niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und gute Belüftung sind nötig, um die Früchte vor Verderb zu schützen. „In diesem Jahr gibt es allerdings besonders viele überreife Äpfel, die lassen sich schlecht lagern“, stellt Peter Felber fest. Und ist ein Apfel erst einmal leicht beschädigt, etwa durch eine Druck- oder Fressstelle, sorgt er auch für Verderb rund um sich herum.

Saft als Lösung

Eine gute Alternative ist die Saftherstellung oder auch das Mosten: Die gewaschenen Äpfel werden zerkleinert und gepresst, der frische Saft kann gleich genossen oder durch Erhitzen haltbar gemacht werden.

Im Plastikschlauch ist der Saft dann mehr als ein Jahr lang haltbar, erklärt Felber. Eine Möglichkeit, auch mit einer kleineren Menge Obst an eigenen Saft zu kommen, ist die mobile Saftpresse, die in diesem Jahr noch dreimal in Wehr Halt macht.

Auf dem Festplatz Ludingarten können am Donnerstag, 4. Oktober, am Mittwoch, 17. Oktober, und am Mittwoch, 31. Oktober, jeweils ab 14 Uhr Früchte zu Saft verarbeitet werden.

Weitere Informationen zur mobilen Mosterei gibt es hier.

