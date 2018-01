Wehr Ländlicher Raum im Fokus: Diskussion mit CDU-Landtagsabgeordneter Sabine Hartmann-Müller in Wehr

Die CDU-Mitglieder und politisch Interessierte diskutieren mit der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller über die primären Bedürfnisse des ländlichen Raums und deren Umsetzung.

Wehr (mas) Bei einem politischen Gedankenaustausch diskutierten die hiesigen CDU-Mitglieder und politisch Interessierte über die primären Bedürfnisse des ländlichen Raums. Für deren politische Umsetzung ist nun mitunter die neue Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller verantwortlich. Aufgaben gibt es für sie genug, wie sich in der Runde zeigte. Denn wie die Vertreter der CDU-Ortsverbände, darunter aus Wehr, Schwörstadt und Todtmoos, verdeutlichten, fühlten sich die Bürger in der Region zunehmend von der Politik vernachlässigt. Dies betreffe die Planung für die A 98, ebenso wie das Gesundheitswesen. Auch das Erstarken der AfD sei eine Konsequenz dessen. "Zuerst eiern wir Jahrzehnte lang herum und dann fehlt das Geld", sagte der Wehrer Bürgermeisterstellvertreter Paul Ehrhardt (CDU) über gescheiterte Projekte und Beschlüsse. Mit der niedrigen Bevölkerungszahl im ländlichen Raum könne das nicht gerechtfertigt werden. Man müsse auch den Bürgern hier einen Mehrwert bringen, so Erhardt. Bezüglich des "Riesenthemas" Gesundheits- und Notfallversorgung räumte Hartmann-Müller ein, dass sich seit der Spitalschließung in Bad Säckingen die "Notfallversorgung auf der Straße dramatisch verschlechtert hat". Zugleich mahnte sie nicht zu sehr über vergangene Fehler zu sinnieren. "Das Ziel ist jetzt der Gesundheitscampus und dass wir alles dafür tun, dass es eine gute Lösung für Bad Säckingen gibt", so die Landtagsabgeordnete. Dazu gehöre neben der Aufstockung der Rettungseinheiten, auch die Unterbringung einer Notfallambulanz im geplanten Campus. Diese Ambition verfolgt auch der Wehrer Bürgermeister und Kreisrat Michael Thater, der anderenfalls keine Zukunft für sich im Kreistag mehr sieht.

Entgegen des verbreiteten Eindrucks, dass das Regierungspräsidium die Fertigstellung der A 98 verzögere, sieht Hartmann-Müller Abschnitt 5 zwischen Rheinfelden und Brennet auf gutem Weg. Sie verwies dabei auf die Aufstockung von 150 Stellen im Straßenbau durch die jetzige Landesregierung, was nun einen Fortschritt bringen solle. Kritik übte die neue Landtagsabgeordnete an den Plänen der Grünen für ein neues Listewahlrecht auf Landesebene. Dies sei zwar Teil des Koalitionsvertrages, entspreche jedoch "in keiner Weise der Bürgernähe." Hartmann-Müller befürchtet, dass ländliche Regionen im politischen Diskurs komplett verwaisen könnten.

Zur Person

Sabine Hartmann-Müller ist seit dem vergangenen Oktober CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Waldshut. Sie ist somit Nachfolgerin von Felix Schreiner, der seine politische Laufbahn im Bundestag fortsetzten wird. Der Partei gehört sie seit 1993 an. Hartmann-Müller ist 55 Jahre alt und wohnt seit 1989 in Rheinfelden-Herten. Seit 2012 ist sie Ortsvorsteherin des Stadtteils Herten.