Wehr vor 28 Minuten

Kurzschluss in einem Kraftwerk

Ein beträchtlicher Sachschaden ist am Mittwoch, 25.09.2019, nach einem Kurzschluss in einer Turbine eines Kraftwerkes in Wehr entstanden. Gegen 19.40 Uhr hatte die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Sofort rückte die Feuerwehr zur Einsatzstelle aus.