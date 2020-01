von Jürgen Scharf

Wehr ist eine Malerstadt. Das zeigt sich im Stadtmuseum, wo Kunstschätze von Wehrer Familien präsentiert werden. Das größte Konvolut, eine Dauerleihgabe, ist die Sammlung Philipp mit 22 Arbeiten von sieben Wehrer Malern. Es sei gar nicht bekannt, dass das Stadtmuseum solche Schätze habe, sagt Margot Richter vom Förderkreis Stadtmuseum. Vorsitzender Armin Kronberger ergänzt: „Manche Bilder wurden noch gar nie gezeigt.“

Die Ausstellung Beim Nachlass der Weinhandlung Philipp handelt es sich um Arbeiten der Wehrer Künstler Gustel Fricker, Ernst Honigberger, Adolf Lamprecht, Georg Richter, Kurt Schlotter, Ewalt Schwarz und Alois Zimmermann aus den Jahren 1943 bis 1974. Die Ausstellung mit Leihgaben und Ankäufen im Stadtmuseum läuft bis 2. Februar, geöffnet ist Sonntag, 14 bis 17, Dienstag, 14 bis 16, und Donnerstag, 15 bis 18 Uhr.

Die Weinhandlung Philipp gab es von 1907 bis 1993. Firmengründer Gottlieb Philipp kam aus der Schweiz nach Wehr, von Beruf war er Küfer und machte Fässer. Damals wurde der Wein noch in Fässern verkauft. Philipp heiratete eine Wehrerin aus der angesehenen Familie Trefzger und bald prangte das Schild „Weinhandlung und Brennerei Gottlieb Philipp“ an dem Bauernhaus. Die Familie Philipp erwies sich als kunstsinnig und hat viele Bilder von Wehrer Künstlern gesammelt, die sicher gern Wein getrunken haben.

Der Enkel des Firmengründers, Frieder Klumpp, der in Hasel lebt, kam auf das Museum zu. Die Bilder mussten nicht restauriert werden und waren gerahmt. Die historischen Rahmen geben der Ausstellung eine „gewisse Wärme“, sagt Margot Richter. Kürzlich wurde das Haus verkauft, daher wechselte die Bildersammlung ins Museum. Die meisten Werke stammen von Gustel Fricker, aber es sind auch Entdeckungen zu machen wie bei Kurt Schlotter, der zu den vergessenen Malern zählt und Schwarzwaldmotive bevorzugte. Originell ist seine akademisch hervorragend gemalte Jagdszene mit Wildschwein und Hunden.

Von Ewalt Schwarz, von dem im Rathaus eine große Landschaft hängt, stammt das Bild von Lina Philipp, der Frau des Weinhändlers. Es zeigt die Blumenliebhaberin 1947 im Vorgarten. Alois Zimmermann hat das Haus Philipp an der Straße hingegen ziemlich bescheiden gemalt. Die Sammlung umfasst Landschaften, viele Wehrer Ansichten, Blumenstillleben und Waldszenen, hauptsächlich Naturimpressionen, und wenige Porträts, darunter ein Pastellbildnis des Weinhändlers Gottlieb Philipp von Adolf Lamprecht von 1961, das auf einer Staffelei steht.

Die größte Überraschung für Margot Richter war, dass beim alten Weinhändler im Schlafzimmer ein Blumenstillleben ihres Schwiegervaters Georg Richter aus dem Jahr 1948 hing, das in der Ausstellung optisch gut in der Sichtachse platziert ist. Vom geschichtlichen Aspekt her ist die Ausstellung auch interessant durch die von Frieder Klumpp zur Verfügung gestellten historischen Fotografien aus dem Familienalbum: ein Stück Stadt- und Familiengeschichte.

Ursprünglich wollte man im Stadtmuseum nur die Klumpp-Sammlung vorstellen, hat dann aber die Gelegenheit genutzt und zeigt noch weitere Bilderzugänge aus den vergangenen beiden Jahren, teils Schenkungen, teils Ankäufe. Darunter das prachtvolle Blumengemälde „Sommerblumen“ (1956) von Gustel Fricker, eine Neuerwerbung aus Schweizer Privatbesitz. „So wachsen die Schätze im Museum“, sagt Margot Richter.

Leihgeber Frieder Klumpp kam am Sonntag zur Eröffnung und freute sich über die schön präsentierte Sammlung. Bürgermeister Michael Thater berichtete von Erinnerungen an das Haus der ehemaligen Weinhandlung. Armin Kronberger gab einen Abriss der Familiengeschichte und bezeichnete Erika Klumpp, die Tochter des Firmengründers, als den schönen Künsten zugetan und eine gute Gastgeberin für die „Malergäste“, unter denen auch unbekanntere sind. Denn wer kennt schon einen Schlotter, Schwarz, Goldschmidt, Beichel, Kauschke oder Zimmermann?