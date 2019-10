von Jürgen Scharf

Das war mal der ganz andere Kunstaktionstag: Der bekannte Künstlerkreis des Hauses der Diakonie in Öflingen war diesmal nicht unter sich, sondern hatte Besuch bekommen: Eine elfköpfige Gruppe von Auszubildenden der Volksbank Rhein Wehra nahm als weiteres Team an dem Aktionstag mit der Wehrer Malerin Elena Romanzin teil. Das war für beide Seiten eine neue, positive Erfahrung. Dabei herrschte gute Stimmung und es hat funktioniert.

Bildeten eine Malgruppe (von links): Helmut Hermann, Tamara Bach, Workshop-Leiterin Elena Romanzin und Carina Güntert. | Bild: Jürgen Scharf

Jedes Jahr gibt es ein solches Azubi-Projekt der Volksbank, nach ihren Statuten, dem gemeinnützigen Förderauftrag. Organisiert wird es vom Bad Säckinger Personalleiter Pirmin Feger, der zuständig ist für solche Projekte, und begleitet von Andrea Daems von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Die unterschiedlichsten sozialen Engagements fanden schon statt. Sie reichen von Aktionen in der Behindertenwerkstatt Wallbach, über Spielgeräte-Aufstellen in Kindergärten, dem Besuch der Sozialstation Rheinfelden für eine Generationen übergreifende Gartengestaltung bis zu einem Alzheimer-Projekt.

Teamgeist lernen

Bei diesen fachfremden „Ausflügen“ der Nachwuchsbanker geht es um das Miteinander, um Erfahrungen zu sammeln, Teamgeist zu lernen. Die Auszubildenden können sich das selber aussuchen. In Öflingen trafen die Azubis in Alter von 16 bis 20 Jahren, die von sich sagten, dass sie keinerlei Kunsterfahrung hätten, auf geübte Kunstschaffende der Behinderteneinrichtung, die viel Erfahrung mit Kunst, Malerei und Kreativität haben. Spaß gemacht hat es allen, wie sie bei der Präsentation der Arbeiten am Freitagnachmittag übereinstimmend sagten.

Gruppenprojekt mit Teamarbeiten

Die Bilder und Collagen wurden ausgestellt und Kursleiterin Elena Romanzin erklärte dieses andere Projekt einer Kooperation zwischen Leuten, die sich mal mit etwas Neuem beschäftigen und den kunstfertigen Bewohnern des Hauses. Zudem wurde es ein richtiges Gruppenprojekt mit lauter Teamarbeiten. Jeder der Hauskünstler hat zwei Azubis in die Kunstwelt „mitgenommen“. Das künstlerische Werken hat auch den jungen Teilnehmern, die eine klassische Banklehre machen und auch in der Schule kaum Kontakt mit Kunst hatten, „riesigen Spaß“ gemacht, so Zoela Schiller, die für das Volksbank-Team sprach. „Wir haben eine andere Erfahrung gemacht, viel dazu gelernt und durften uns mal künstlerisch austoben“.

„Jeder kann doch malen“

Fürs Haus der Diakonie sprachen neben Leiterin Ulla Krug auch Heidrun Meyer, die erstaunt äußerte: „Jeder kann doch malen!“, sowie Christian Steiner, der den Gästen ein großes Lob für die Kuchenspende aussprach. Beide sind langjährig beim Malkurs dabei und Mitglieder des Hausorchesters, das schon kräftig fürs nächste Konzert beim Wehrer Tastenfestival übt – dort sollen die Bilder auch ausgestellt werden.