von Jürgen Scharf

An Stoff fehlt es nicht bei den Kunstaktionstagen. Schon gar nicht, wenn Jochen Mühlenbrink einen Workshop im Haus der Diakonie in Öflingen leitet. Alle arbeiten gern mit ihm. "Mir hat es sehr Spaß gemacht", sagte Mühlenbrink am Donnerstag bei der Ausstellung nach der dreitägigen Freilichtwerkstatt. Und das gaben die Teilnehmer zustimmend zurück.

Schwerpunkt: Klebeband- und Schichtentechnik

Der Workshop hat sich künstlerisch gelohnt. Im Hof des Diakoniezentrums waren die Bilder in Reih und Glied aufgestellt, eines interessanter als das andere; die Zeichnungen lagen auf Tischen ausgebreitet. Auch eine Gemeinschaftsarbeit war zu sehen und eine Ytongskulptur, die Herbert Grieshaber gebildhauert und bemalt hat. Der Schwerpunkt lag aber auf einer ganz besonderen Klebeband- und Schichtentechnik. Hier entstanden Bilder, die durch ihre konstruktivistischen Formen ein bisschen an industrielle Anlagen erinnern.

Düsseldorfer Künstler kommt seit 2005

Ein Glücksfall war, dass Mühlenbrink und die Ateliergruppe an den Workshop im letzten Sommer anknüpfen konnten, wo man zum ersten Mal mit solchen Klebebändern und Schichten experimentiert hat. Dass der 38-jährige Düsseldorfer Künstler, der seit 2005 öfter hier unterrichtet und das selbstständige und freie Arbeiten fördert, in diesem Sommer wieder dabei war, war einem Zufall geschuldet. Den diesjährigen Frühjahrs-Kunstaktionstag musste ein anderer Künstler absagen, und so hat Mühlenbrink den Kurs nachgeholt, wie Erich Hipp, Vorsitzender des Vereins Kunst und Diakonie, mitteilte.

Tobias Schattmeier

Tobias Schattmeier hat den ganzen Tag gearbeitet, um Holzbretter zu schleifen, bis sie aalglatt waren. Unbehandelte Holzplatten wurden gebeizt, um solche fantastisch leuchtenden Farben zu bekommen, wie man sie an diesem sonnigen Nachmittag sehen konnte. Natürlich hat Schattmeier auf sein Bild eine Sonne geklebt und übermalt. Zwischen den handwerklichen Vorgängen mit Holz wurde als Kompositionselement mit Klebestreifen gearbeitet, um Schichtenmalerei zu ermöglichen. Die Klebebänder wurden wieder abgezogen, was interessante Farb- und Bildwirkungen ergab. Eine strenge Komposition stammt von Egon Nußbaumer, der gern monochrom malt und sich mit Klebebändern versuchte.

Sarah Loriaux

Sarah Loriaux hat, so Mühlenbrink in seiner lockeren Vorstellung der Künstler und ihrer Arbeiten, auch ein Händchen für diese Kunst. Letztes Jahr bekam sie den Preis der Diakonie beim Lothar-Späth-Förderpreis. Sie kann sehr gut zeichnen und schreiben in einer Art "poetischer Geheimschrift" und zeigt sich sensibel nicht nur im Umgang mit Klebeband, sondern auch mit transparenten lasierenden Farbschichten. Auf den Tischen lagen von ihr auch leichte Aquarelle mit schönen Fabelwesen.

Hanna Gräb unter den Besuchern

Das passte gut zum Thema, das vom letzten Jahr übernommen wurde: Traum und Wirklichkeit. Auch Heidrun Meyer, Helmut Hermann und Christa Lemke haben für sie typische Arbeiten geschaffen. Überhaupt haben einige künstlerisch aktive Bewohner des Hauses ein schönes Farbempfinden beim Arbeiten auf Papier gezeigt. Unter den Besuchern der Präsentation waren auch Hanna Gräb und Ulrich Delhey, Vorsitzender der Hanna und Paul Gräb-Stiftung. Am Abend fand als gelungener Abschluss noch die Jochen Mühlenbrink-Künstlerfeier mit Buffet statt.

