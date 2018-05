Wehr Kunst ist keine Frage des Alters

Erste Solo-Ausstellung des Wehrers Wieslaw Chrapkiewicz, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert

Wenn eine Dozentin ihren Schüler als „ihren Lehrer“ bezeichnet, dann könnte sie ihm kaum ein größeres Kompliment machen. Genau dies tat die Kunstmalerin Elena Romanzin, als sie Wieslaw Chrapkiewicz wegen dessen Bereitschaft zum lebenslangen Lernen als Vorbild würdigte. Momentan ist im Stadtmuseum die erste Wehrer Soloausstellung des Malers zu sehen, der heuer sein 30. Jubiläum als Bürger dieser Stadt feiert.

Zur Vernissage am Freitagabend konnte der Vorsitzende des Förderkreises Stadtmuseum, Armin Kronberger, zahlreiche Gäste begrüßen. Bürgermeisterstellvertreter Eugen Mulflur dankte dem Förderkreis, Elena Romanzin, dem Gitarristen Gaetano Siino, der die Vernissage musikalisch umrahmte, und würdigte den Künstler: „Es ist kaum zu glauben, dass er nur drei Farben für all diese Gemälde verwendet hat.“ Wieslaw Chrapkiewicz stammt aus Polen und besuchte ab dem zwölften Lebensjahr eine Abendschule für Malerei, Grafik und Bildhauerei in Bielsko-Biala. Er ist gelernter Maschinenbautechniker und arbeitete von 1957 bis 1966 als Zeichner im Trickfilmstudio. 1981 kam er nach Deutschland.

Vor fünf Jahren besuchte er erstmals einen Malkurs von Elena Romanzin. „Als ich seinen Pinselstrich sah, war ich gleich von seinen Fähigkeiten beeindruckt“, sagte sie in ihrer Laudatio. Er hatte schon in Pastell, Öl, Kohle, Bleistift und Gouache gearbeitet, aber die Acrylmalerei war für ihn neu. Zwar sei er, wie er bescheiden einräumt, kein akademisch ausgebildeter Künstler, aber in Jahrzehnten der Praxis und Weiterbildung hatte sich der Maler, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert, solide Kenntnisse und Fertigkeiten erworben. Als „Meister der alten Schule“, so Elena Romanzin, beherrsche er alle Gattungen der Kunst und mische seine Farbpalette aus nur drei Primärfarben. In der Ausstellung sind Aktzeichnungen, Porträts, Landschaftsbilder vom Schwarzwald, Strand- und Blumenbilder sowie Stadtansichten von Bad Säckingen und Wehr zu sehen. Durch Gemälde für die Kirche St. Martin und ein Wandbild für die Bürgerstiftung hinterließ er Spuren in seiner Wahlheimat.

In den Stillleben kann man den Einfluss seiner neuen Lehrerin erahnen. Zu Wieslaw Chrapkiewiczs Lieblingsbildern zählt ein Stillleben, in dem er Gegenstände mit matten und glänzenden Oberflächen versammelte und die Lichtreflexionen brillant wiedergab. „Ich male immer gegenständlich“, erklärt er. „Ich habe es einmal mit abstrakter Malerei probiert, aber das liegt mir nicht.“

Die Ausstellung

Die Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen Wieslaw Chrapkiewiczs ist bis Samstag, 30. Juni, im Stadtmuseum zu sehen, und zwar immer sonntags und dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr.