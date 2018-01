Wehr Kultursaison 2018 startet hochklassig mit Neujahrskonzert

Georgi Mundrov bot im Wehrer Bürgersaal ein unterhaltsames und hochklassiges Neujahrskonzert. Das unter seiner Regie stehende Klavierfestival Tasten erlebt 2019 eine Neuauflage.

Wehr – Gute Tradition hat inzwischen das Wehrer Neujahrskonzert mit dem bulgarischen Pianisten Georgi Mundrov. Freuen konnte sich der Wehrer Kulturamtseiter Reinhard Valenta am Sonntag nicht nur über einen ausverkauften Bürgersaal. Gewisse „Nachklänge“ des im Sommer 2017 abgehaltenen Klavierfestivals „Tasten“, die in bereichernder Weise Eingang in das hochklassige Neujahrskonzert fanden, wurden um eine sehr erfreuliche Nachricht ergänzt: Das Klavierfestival „Tasten“ mit Programmdirektor Mundrov wird 2019 eine Neuauflage erfahren.

Sicht- und hörbarer Ausdruck eines erfolgreichen Klavierworkshops mit Nachwuchspianisten der Jugendmusikschule Bad Säckingen war der Auftritt von Charlotte Michelotti. Die Schülerin von Christian Mirbach eröffnete das Konzert mit einer überzeugenden Interpretation des ersten der drei Klavierstücke von Franz Schubert aus dem D 946. Mit bemerkenswerter technischer Sicherheit und musikalischem Verständnis, dem allein der Mut zu einer leidenschaftlicher vorgetragenen Klavierspiel etwas abhanden zu gehen drohte, wusste Michelotti die geheimnisvolle Stimmung und düster anmutenden Steigerungen der Dynamiken des im allegro assai gehaltenen Werkes in beeindruckender Weise erklingen zu lassen.

Die Komposition des 1797 im Himmelpfortgrund geborenen Schuberts ließ bereits das Motto des Neujahrskonzertes erahnen: Musik aus Wien in all ihren sehr unterschiedlichen Facetten bestimmte die musikalische Stunde im Bürgersaal, die durch die qualifizierte und sehr humorvolle Moderation Mundrovs bereichert wurde. Nicht fehlen durfte freilich Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Es erklang das 1786 entstandene Rondo in D-Dur KV 485, bei dem das Publikum nicht nur andächtig zu lauschen, sondern auch die Wiederholungen des Hauptthemas abzuzählen aufgefordert wurde. Kann man schon einem Rondo seinen tänzerischen Charakter nicht absprechen, gehörte das restliche Programm ganz und gar dem Tanzparkett. Das Publikum kam in der Genuss von Johann Brahms´ fünftem ungarischen Tanz, durfte beim technisch anspruchsvollen Schubert-Impromptu in Es-Dur op. 90 Nr. 2 den Wiener „Ländlertanz“ erahnen und zu Johann Strauss’ „An der schönen Blauen“ schunkeln.

Seine ganze Klasse, die im begrenzten Bürgersaal hie und da etwas zu wuchtig zu geraten drohte, stellte Mundrov mit dem Walzer in AS-Dur op. 34 Nr. 1 sowie der „Oktaven-Polonaise“ in As-Dur op. 53 von Chopin unter Beweis. Das sehr unterhaltsame, musikalisch hochklassige Neujahrskonzert quittierte das Publikum zu Recht mit großem Applaus. Mundrov bedankte sich, nebst besten Wünschen, auf dass im neuen Jahr „Träumereien“ in Erfüllung gehen mögen, mit Schumanns berühmten Stück aus dem Album für die Jugend.