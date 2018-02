Wehr Kritik an anonymer Wahlkampagne

Der anonyme Aufruf im Wehrer Mitteilungsblatt, bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 25. Februar, ungültige Stimmen abzugeben, schlägt Wellen.

Bei unserer SÜDKURIER-Redaktion hat sich am Freitag CDU-Stadtrat Helmut Steinebrunner gemeldet, der die anonyme Aktion ausdrücklich verurteilt und eine Beteiligung strikt von sich weist. "In der Öffentlichkeit ist ja bekannt, dass ich im vergangenen Jahr nach möglichen Bürgermeisterkandidaten gesucht habe", erklärt Steinebrunner. "Ich stehe auch ganz offen dazu." Sieben Personen hätten seinerzeit grundsätzlich Interesse am Bürgermeisteramt signalisiert, am Ende hätten aber alle aus den verschiedensten Grünen abgesagt. Er werde seine Kritik am amtierenden Rathauschef immer mit offenem Visier vortragen, so Steinebrunner. Dass der Inserent von einer ganzen Gruppe von "bis zu 15 Geschäftsleuten und ehemaligen Geschäftsleuten" spricht, die sich anonym an dem Inserat beteiligt haben sollen, bringe nun mehrere andere Händler in den Verdacht, im Geheimen zu agieren. Dies sei feige und unredlich. Auch die frühere SPD-Stadträtin Karin Kaiser hat sich gestern bei unserer Redaktion gemeldet und reagiert ganz ähnlich auf die Aktion: Als frühere Geschäftsfrau in der Hauptstraße werde sie durch die Äußerung völlig zu Unrecht in Verdacht gebracht. Wie Helmut Steinebrunner distanziert sich Karin Kaiser ausdrücklich von Ungültig-Wahlaufruf im Anzeigenteil des Mitteilungsblatts.