Wehr Kritik am Erscheinungsbild der Stadt

Früherer Wehrer Einzelhändler Ralph Schmidt sieht Handlungsbedarf vor allem beim Ortseingang Wehr-Mitte

Erheblichen Verbesserungsbedarf sieht SÜDKURIER-Leser Ralph Schmidt am optischen Erscheinungsbild der Stadt Wehr. In einem ausführlichen Brief an unsere Zeitung bemängelt er insbesondere „die mehr als unschöne und wenig gästeeinladende Abfahrt Wehr-Mitte“, die in seinen Augen eine Visitenkarte der Stadt ist.

„Unabhängig von einer planerischen Fehlmeisterleistung mit einer waghalsig scharf konstruierten Kurve bis zum Ortsschild Wehr kommt dem Betrachter und Gast des Empfangsbereichs bis zum Ortseingang ein Blickbereich, der seinesgleichen sucht und nunmehr seit Monaten einen erbärmlichen Schandfleck darstellt“, kritisiert Schmidt, der bis vor vier Jahren ein Sportgeschäft in der Wehrer Hauptstraße führte. „Der erste Blick fällt auf den mittlerweile scheinbar gewerblich eingerichteten Abstellplatz eines Wehrer Bauunternehmens, der sich fahrzeugtechnisch noch weiter nach vorne mit Fahrzeugen schmückt – Entsteht hier ein neuer Bauhof?“, fragt Schmidt ironisch.

„Dazwischengepfercht hat man die mittlerweile in die Jahre gekommene Halfpipe für Jugendliche, die von verfaulten Baumstämmen eingerahmt wird. Im Anschluss präsentieren sich mehrere unappetitliche Flaschen- und Kleider-Container, über deren Zustand sich jeder sein eigenes Bild machen darf.“ Sein Vorschlag: „Vernünftig ersetzen oder Sichtschutz!“.

Kritik übt Ralph Schmidt auch am „lieblos gestalteten Stadtpark, der sich nur noch durch eine Ansammlung verschmutzter Beleuchtungskugeln aufrechterhält, welches die Situation leider auch nicht rettet“. Der benachbarte improvisierte Kinderspielplatz habe seine beste Zeit ebenfalls längst hinter sich.

„Sichtlich depremiert ob der peinlichen Dauerzustände führt mich der Weg an meinem ehemaligen Geschäft vorbei, wo es auffällig erscheint, dass das Jahrhundertwerk, stolzes Wasserspiel, nicht mehr vorzufinden ist“, schweift Schmidts Blick weiter Richtung Norden. „Letzlich hat offensichtlich ein Lastwagen dies vor kurzem wiederholt aus dem Weg geräumt. Die Überreste sind im Industriegebiet vorzufinden.“ Diese Situation solle man nun nutzen und über eine Neugestaltung nachdenken.

