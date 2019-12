von Hansjörg Bader

Weihnachten, das liebste Fest der Deutschen, wurde in den vier christlichen Kirchengemeinden der Gesamtstadt sehr festlich begangen. An Heiligabend wurden überall die traditionellen Krippenspiele geboten. Auch die Gemeindepfarrer gingen in ihren Predigten auf die geheimnisvolle Nacht von Bethlehem ein und erklärten, was diese den Christen sagen und mit auf den Weg geben möchte.

Sämtliche Gottesdienste waren an diesem 24. Dezember sehr gut besucht. Weihnachten ohne Kirchenbesuch ist für viele immer noch undenkbar. Leider fehlte auch in diesem Jahr wieder der Schnee. Die nachmittägliche Mette und das Krippenspiel in Sankt Martin gefiel durch das frische Spiel der Kinder und eine aufwändige Kulisse. Da hatten sich die neue Gemeindeassistentin der Seelsorgeeinheit, Carmen Horvatic, und die sie unterstützenden Mütter vom Kindergottesdienstteam etwas Schönes und Beeindruckendes einfallen lassen.

Auch in der evangelischen Friedenskirche ging man neue Wege. Das dortige Kinder- und Jugend-Ensemble nahm sich einen fiktiven Raubüberfall auf einen Juwelier in Wehr zum Thema. Die beiden Diebe, zufällig ins Weihnachtsgeschehen geraten, waren so perplex über das, was sie über das ihnen unbekannte Gotteskind und Bethlehem hörten, dass sie sich widerstandslos verhaften ließen, die Beute sogar zurückgaben und fortan als rechtschaffende Bürger durchs Leben gehen wollten. Ausgedacht und aufgeschrieben hat die Geschichte die 14-jährige Gymnasiastin Chiara Franosz. Nach wie vor beeindruckend war auch diesmal wieder die Öflinger ökumenische Krippenfeier, denn bei der Inszenierung waren lebendige Tiere dabei, was für Kinder wie Erwachsene ein besonderes Erlebnis darstellt.

Das Krippenspiel in der evangelischen Friedenskirche wurde nach einer Vorlage der Konfirmandin Chiara Franozs gespielt. | Bild: Hansjörg Bader

Später wurde von den Pfadfindern das Friedenslicht von Bethlehem zur Christmette in die Öflinger Kirche getragen; ein alljährlicher Ritus, der sich in der Spätmette in Sankt Martin wiederholte. Die Wehrer Pfadfinder befinden sich inzwischen in der Rolle der Lichtverteiler, denn immer mehr werden sie auch von Auswärtigen um das Licht gebeten.

Zwei Ministrantinnen (in Wehr) und zwei Pfadfinder (in Öflingen) trugen das Friedenslicht zur Krippe. | Bild: Hansjörg Bader

Der katholischen Christmette in der von hunderten Kerzen beleuchteten Kirche, die von Stadtpfarrer Matthias Kirner zelebriert wurde, ging eine musikalische Einstimmung unter der Leitung von Christine Böhler (Orgel) voraus. Bekannte und auch neue Weihnachtsgesänge, Instrumentalmusik von Oboe, Violine und Orgel, gemeinsam und im Wechsel, ließen geheimnisvolle und festliche Stimmung aufkommen. Gegen Mitternacht spielten dann noch Blechbläser der Stadtmusik ihre musikalischen Weisen vom Kirchturm herab.

Bläser der Stadtmusik boten auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsklänge vom Kirchturm herab. | Bild: Hansjörg Bader

Am zweiten Weihnachtstag gestaltete der Kirchenchor unter Leitung von Elisabeth Schlegge-Weidt den Festgottesdienst. Der Chor bot ausgesuchte weihnachtliche Werke.

Die alte Wehrer Krippe wurde in diesem Jahr nur mit einheimischen Pflanzen und Nadelhölzern geschmückt. | Bild: Hansjörg Bader

Stadtpfarrer Matthias Kirner sprach in seinen Predigten die Neugestaltung der Krippe an. Ausschließlich Tannenbäume aus dem Schwarzwald statt der bisherigen Palmen würden jetzt die Kulisse bilden. Dies wurde als Sinnbild verstanden, dass Gott auch bei uns ist, ganz egal, wie weit entfernt wir uns eigentlich von Betlehem befinden. Weihnachten werde zur Wintersonnenwende gefeiert, so würden die Tage und auch unser Leben heller werden, denn mitten in unsere Dunkelheit und Finsternis wurde das göttliche Kind geboren.

Der evangelische Pfarrer Peter Hasenbrink meinte, das unbegreifliche Wunder von Weihnachten sei, dass der große Gott als kleines Kind bei uns angefangen, sich gering gemacht und sich über niemand erhoben habe. „Schauen wir uns näher die Vorgehensweise Gottes an, dann wird es leicht fallen seinen Fußspuren und Wegweisungen im Alltag zu folgen.“