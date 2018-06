Wehr Konzert in Wehr: Glanzvolles Heimspiel für Chorleiter Dominic Cerrito

Der Konzertabend des Heidelberger Studentenchors "Klangfarben" begeistert die Besucher in der evangelischen Friedenskirche. Die Sänger feiern damit einen gelungenen Tourneeauftakt in Wehr.

Ein für alle Sinne bunt gestalteten Konzertabend bot der Heidelberger Studentenchor Klangfarben am Freitag in der evangelischen Friedenskirche. Mit einem breiten und sehr typischen Gospel-Repertoire war das Konzert, das zugleich den Tourneeauftakt des Chores war, ein für den Chorleiter Dominic Cerrito gelungenes Heimspiel. Denn mit der evangelischen Gemeinde und der Friedenskirche im Besonderen, ist der aus Wehr stammende Cerrito eng verbunden. So war es für alle ein musikalisches Fest der Freude, als Cerrito mit seinen Kommilitonen und Musikerfreunden in Wehr gastierte.

Mit "Come let us sing", "From the Bottom of your Heart" und "Walking in the Spirit" präsentierte sich Klangfarben gleich zu Beginn im unverwechselbaren Gospel-Sound. In Erinnerung an den Ursprung des Musikstils, verstand es der klangfrohe und optisch farbenfrohe Chor die originäre Fröhlichkeit des Gospels zu vermitteln.

Auf rein musikalischer Ebene orientierte am klassischen Stil mit Call and Response Elementen, sowie Sologesangseinlagen, wobei im Auftaktstück Nawid Sayed brillierte. Einen kleinen Einblick in seine eigene Musik gewährte dann Cerrito bei "From the Bottom of your Heart" mit einer Improvisation am Piano, bevor der Chor dann aus dem scheinbaren Nichts andächtig einstimmte und schließlich stimmgewaltig die Botschaft der Komposition verkündete. Angesteckt von der Vitalität der Musiker, hielt es das animierte Publikum ebenfalls nicht mehr still auf den Plätzen, sodass sich zu "Standing in the Need of Prayer" beinahe jeder Konzertbesucher bewegte. Etwas bedächtiger erklang darauf das empathisch interpretierte "Hear our praises", sowie eine "süße" Ballade von Christoph Georgii, die durch den Sologesang von Julika Söhngen besonderen Glanz verliehen bekam.

Zum Abschluss des Konzerts wandte sich Klangfarben der zeitgenössischen Populärmusik zu. "Sky full of Stars" und "Viva la Vida" erklangen folglich ohne die markante Stimme des Coldplay-Frontmanns Chris Martin, dafür in einer voluminösen Chorstimme. Offiziell beendeten die Klangfarben den Abend mit Pharells "Happy", was wohl passender nicht hätte sein können angesichts des freudebringen Konzerts.

Mit zwei Zugaben, sowie einem extra Ständchen vor der Kirche, verabschiedeten sich Klangfarben aus Wehr und von ihrem glücklichen und großen Publikum, das die Sänger voller Begeisterung beklatschte.