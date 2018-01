Wehr Kochkurs des Netzwerks Integration auch in Buchform

Kochkurs des Netzwerks Integration auch in Buchform

Das Netzwerk Integration hat ein Kochkurs für geflüchtete Frauen veranstaltet, der sehr gut angenommen wurde. Ein Kochbuch gibt nun Einblicke in die leckere Welt der Kulinarik aus Syrien, Afghanistan und Irak. Eine Neuauflage ist bereits geplant.

Gelungene Integration kann so lecker sein – das beweist das erfolgreiche Projekt "Brot & Safran – Frauen kochen um die Welt". Nachdem bereits die vier Kochabende des Netzwerks Integration bestens besucht waren, findet nun auch das daraus entstandene Kochbuch reißenden Absatz. Im Handumdrehen waren die erster Auflage mit gut 120 Exemplaren vergriffen, ein Nachdruck ist in Planung.

"Viele Besucher haben ganz gezielt nach dem Kochbuch gefragt", berichtet die Leiterin der Mediathek Annemarie Kalmbach. Ganz überrascht von der großen Nachfrage waren auch die Initiatorinnen der Kochgruppe. Britta Distler und Edna Boamah hatten 2016 die Betreuung der Frauengruppe übernommen und später den gemeinsamen Kochkurs initiiert. "Das Kochbuch ist eigentlich nur aus der Nachfrage der Teilnehmerinnen nach den Rezepten entstanden", so Edna Boamah.

Die Frauen hätten abwechseln mitgeschrieben, mit Hilfe einer Grafikdesignerin sei dann das liebevoll gestaltete Kochbuch entstanden. "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden", freut sich die engagierte junge Frau. Der Kochkurs habe mit Fördermitteln des Landes im Rahmen des "Förderprogramms für Vielfalt" stattgefunden, erläutert Boamah. An vier Abenden im vergangenen Jahr hatten sich geflüchtete Frauen und Wehrerinnen getroffen, um gemeinsam zu kochen.

"Wir wollten eine Möglichkeit geben, in entspannter Atmospäre zusammenzukommen, ganz ohne Männer und Kinder", so Edna Boamah zum Grundgedanken der Frauengruppe. Vorbereitet von Distler und Boamah war jeder Abend ein anderes Land Thema. "Der ersten Abend war der deutschen Küche gewidmet, eine Überraschung für die einheimischen Küchen", erinnert sich Boamah. Denn auch handgemachte Spätzle und Vanillepudding wollen gekonnt sein. Weiter ging es auf der kulinarischen Reise hin zu Tabuleh und Baklava aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

"Der Kochkurs war mit 30 bis 40 Frauen immer gut besucht. Und mit der Zeit kamen auch immer mehr deutsche Frauen hinzu", freut sich Edna Boamah über den großen Erfolg. "Wir haben immer gute Rückmeldungen bekommen und hatte eine Menge Spaß zusammen". Bedauerlicherweise mussten Britta Distler und Edna Boamah nun aber die Leitung der Gruppe abgeben: Aus beruflichen Gründen sind die beiden jungen Frauen fortgezogen. "Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn jemand die Frauengruppe weiterführen würde", so auch Gabriele Pichlhofer vom Netzwerk Integration. Die beiden Frauen hätten viel auf die Beine gestellt, "Hut ab dafür!" Eine neue Auflage des Kochbuches sei bereits in Planung. Dies sei aber auch eine Kostenfrage, so Pichlhofer.

Wer die Ehrenamtlichen des Netzwerkes unterstützen möchte, findet weitere Information zu den aktuellen Aktivitäten unter www.integration-wehr.de