von Ernst Brugger (ebr)

Für ein voll besetztes Haus sorgten am Freitagabend die „Knaschtbrüeder“ Jeannot und Christian Weißenberger aus Schopfheim in Brandls Kulturscheune im Enkendorf – genauer gesagt für einen vollen Hofplatz, denn dahin musste Veranstalter Klaus Brandl den Liederabend wegen der großen Nachfrage mit den waschechten Wiesentälern kurzfristig verlegen. Gut 150 Besucher waren die Kulisse für das heitere Mundart-Spektakel.

Das bekannte Schopfheimer Mundart-Duo hat sich nach über 20 Jahren schon längst einen Namen über das Wiesental hinaus gemacht. Bei ihrem schon dritten Auftritt in der Kulturscheune gaben die „Knackis“ ihre alemannische Hits, wie „Isch de Hai dehei(m)“, „Bölle“, „Adelhuuse“ oder „Summer in de Stadt“ und jede Menge weiterer alemannischer Gassenhauer zum Besten. Die „Knaschtbrüeder“ besingen Gitarre spielend keine heile Welt, sondern – meist heiter – gerne Menschen und Dörfer, besonders des heimischen Wiesental. Mal aber auch Besinnliches, wie „S`Maidli vo Todtnauberg“. Gerne bedienen sie sich aber auch Songs befreundeter Mundart-Liedermacher, wie des Schweizer Polo Hofer.

Ihren Künstlernamen haben sie vom ehemaligen Gefängnis in Schopfheim übernommen. Am Tag gehen sie nämlich in den Mauern des „Knascht“ ihrem Beruf als Grafiker nach und abends sind sie „auf freiem Fuß“ und begeistern ihr Publikum mit vielseitigen und witzigen Mundartsongs. „Alles in de Finke“ heißt die vierte CD, die die „Knaschtbrüeder“ vor knapp zwei Jahren aufgenommen haben. Und so heißt auch der Titelsong: Ein zerstreuter Mann wollte eigentlich nur ein kleines Bierchen trinken. Weil er nicht lange wegbleiben will, schwingt er sich in seinen „Finken“ (Hausschuhe) aufs Motorrad. Es endet damit, dass er am nächsten Morgen mit schwerem Kopf und in den Finken aufwacht. Das Duo wusste was dazwischen alles heiteres passierte. Jeannot Weißenberger hat diese wahre und heitere Begebenheit ins Alemannische umgeschrieben.

Die „Knaschtbrüeder“ begeistern nicht nur mit herrlichen Wortspielereien, Jeannot Weißenberger führt mit buchstäblichem Wortwitz die Besucher auch durch das Liedprogramm. Auch nach dreieinhalb Stunden noch nicht müde, gaben sie noch zwei Zugaben. Als Krönung zum Schluss „De Eiemer See“ (Eichener See), der kommt und geht. Trotzdem sei es an dessen Strandpromenade allemal schöner als auf Malle oder Ibiza – „denn vo do chamer heim go z‘Mittagesse“.

„Es war wieder ganz toll“, fasste Klaus Brandl, den in allen Belangen gelungenen Abend zusammen. Denn sozusagen als Beiprogramm fand auch das schon bekannte kulinarische Angebot aus der Kulturscheunen-Küche seine Liebhaber.