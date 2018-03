Wehr Klezmer meets Klassik: Roman Kuperschmidt und seine Musikband beeindruckt Publikum in der Wehrer Stadthalle

"Klezmer meets Klassik" mit Roman Kuperschmidt und seiner Musikband lockt 300 Zuhörer in die Wehrer Stadthalle.

Es gibt kein Klezmerkonzert ohne „Hava Nagila“. Das jüdische Volkslied ist ein unverwüstlicher Weltmusikhit und wird auch im Konzert von Roman Kuperschmidt und seiner Klezmer Musikband als weltweiter Gassenhauer gewürdigt. „Klezmer meets Klassik“ in der vollbesetzten Wehrer Stadthalle hätte wohl eher heißen müssen „Klassik meets Klezmer“, denn das Programm bewegte sich von der Klassik über bekannte Songs, Neofolklore hin zu Traditionals und Klezmer-Jazz.

Dabei präsentierte sich Kuperschmidt nicht ausschließlich als begnadeter Klezmerklarinettist, sondern als kompetenter klassischer Klarinettist, der er ja vor allem auch ist. Nach dem wohlbekannten Divertimento von Mozart, gespielt von einem reinen Streichquartett, erschienen allmählich die weiteren Mitmusiker auf der Bühne. Ein erster Höhepunkt war Carl Maria von Webers dritter Satz aus dem Klavierquintett, in dem Kuperschmidt alle Möglichkeiten seines virtuosen Spiels darbieten konnte. Das quirlige Menuett-Capriccio, eigentlich ein Presto-Scherzo, eignet sich bestens für Kuperschmidts bläserische Equilibristik. Hier darf er seine Lippentechnik, eine artistisch flotte Zunge und seine Fingerfertigkeit vorstellen. Das Stück wird zum packenden Erlebnis bläserischer Gestaltungskunst, weil Kuperschmidt auch die Klassik auf seinem Soloinstrument lustvoll und farbenreich bläst, schwerelos, mit halsbrecherischen Bläserkapriolen.

Abgesehen von Webers Quintettsatz machte auch das restliche Programm ungetrübte Freude, vor allem wegen dem geschmeidigen Klarinettenspiel. So erlebten die 300 Zuhörer die beiden Seiten des Roman Kuperschmidt. Dynamische Vielfalt gab es gleich in mehrerer Hinsicht: bei den Ohrwurmstücken, dem schwungvollen Vortrag und dem exquisiten Klarinettenklang. Aber nicht allein Kuperschmidts Spiel kommt jedem aufgeführten Werk individuell zu Gute; es ist auch das erweiterte Kuperschmidt-Ensemble um die Stammspieler wie den Akkordeonisten Alik Texler und Schlagzeuger Eduard Davidko, die als einfühlsame Begleitung mitwirken. Allerdings spielten die Geiger Michel Gershwin und Vlad Belopuxov, der Bratschist Juri Gilbo und Cellist Dmitrij Gornowskij bis hin zu dem in Wehr bekannten und beliebten Pianisten Georgi Mundrov an diesem Abend eher eine Statistenrolle. Souverän übernahm Kuperschmidt die Führung seiner Klezmerband. Seine brillante Blas- und Tonkultur steigerte sich beim Publikum offen zu Bewunderung in den Standardwerken von Anatevka, Summertime und Säbeltanz über Piazzolla-Tangos bis hin zur authentischen traditionellen Instrumentalstücken der osteuropäischen Klezmermusik. Ein willkommenes Wiederhören für Olympiade-Schauer war das beliebte koreanische Volkslied „Arirang“. Als Zugabe, weil sie sich in Wehr so wohlfühlen, schenkten die Musiker den Konzertbesuchern ein Liebeslied.