von sk

Leicht verletzt wurde am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, ein 27 Jahre alter Radfahrer auf der Riedstraße in Öflingen. Der Mann befuhr die Straße mit seinem Rennrad und musste einem Kleintransporter ausweichen, der ein geparktes Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn überholte, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen. Der 27-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und sowohl die Bekleidung, wie auch das Rad wurden beschädigt. Der Verursacher hielt nach dem Sturz kurz an und schaute sich um, ohne jedoch auszusteigen oder mit dem Gestürzten zu sprechen. Dann fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Radfahrer sich das Kennzeichen merken konnte, war der Fahrer des Kleintransporters schnell ermittelt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.