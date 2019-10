von sk

Acht internationale Klaviermeister kommen beim zweiten Klavierfestival „Tasten„ nach Wehr und bieten an drei Tagen Konzerte und Workshops an unterschiedlichen Orten in Wehr und Öflingen an.

Es werden klassisch der Bürgersaal, das Stadtmuseum und die Stadthalle bespielt, aber auch in der Mediathek der Stadt Wehr, dem Brennet-Textilmuseum, dem Haus der Diakonie Wehr-Öflingen und dem Brautmodehaus Bär wird es kleinere und größere Konzerte, aber auch Lesungen geben.

Musik trifft auf Textilweberei

Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Liszt, Chopin, Wagner und den zeitgenössischen chinesischen Komponisten Jianzhong Wang und Peixun Chen. Im Rahmen des Festivals werden die unterschiedlichsten Themen und Konzertvarianten angeboten. So gibt es am Sonntagmorgen im Textilmuseum Brennet eine Konzert-Lesung, bei dem Reinhard Valenta die Gemeinsamkeiten von Musik und der Textilweberei beleuchtet.

Zu Ehren von Anne-Sophie Mutter

Beim „Tasten+“-Konzert am Samstagabend erinnern die Veranstalter mit einem Klavier-Violinen-Konzert der gebürtigen Wehrerin Anne-Sophie Mutter, indem Musikstücke gespielt werden, die zu den Lieblingsstücken der Stargeigerin gehören.

Ein besonderes Highlight wird das Konzert „Lang und andere Wellen“ am Samstagmittag werden, bei dem die Malerin Elena Romanzin gemeinsam mit dem italienischen Klavierduo die Gemeinsamkeiten von Tönen und Farben untersuchen.

Gemeinsames Galakonzert

Zum Abschluss des Festivals wird dann am Sonntagabend das erste Schlosskonzert in der Stadthalle stattfinden, bei dem alle Klaviermeister gemeinsam ein Galakonzert geben werden.

Neben den Konzerten geben die Klaviermeister Meisterkurse für talentierte Schüler der Jugendmusikschule Bad Säckingen und Gästen aus China, die extra für dieses Festival nach Deutschland angereist sind.

Initiiert und geleitet wir das Festival von Georgi Mundrov, der in Wehr durch seine Konzerte im Rahmen der Schlosskonzerte oder den Neujahrskonzerten bestens bekannt ist.

Der Pianisten Georgi Mundrov ist in Wehr längst kein Unbekannter mehr. Im Rhamen des Klavierfestivals „Tasten“ tritt er zu einem Benefizkonzert für die Diakonie Wehr-Öflingen auf. | Bild: Veranstalter

Künstler aus der ganzen Welt

Zu Gast in Wehr sind das Klavierduo Wei Gong & Chongxiao Liu aus Wuhan/VR China, das Duo Maria Sbeglia & Umberto Zamuner aus Neapel/Italien, Joanna Trzeciak aus Warschau/Polen, die Violinistin Nadjezhda Tokareva aus Moskau/Russland, Anna Ferrer aus Barcelona/Spanien, Vjaceslav Grochovskij aus Prag/Tschechien und als spezieller Gast wird die Wehrer Malerin Elena Romanzin an einem Abend das Klavierprogramm in Form einer Live-Mal-Performance ergänzen.

Gemeinsam mit Chongxiao Liu spielt Wei Gong aus Wuhan (China) in Wehr mehrere Konzerte. | Bild: Stadt Wehr

Das Tasten-Festival findet in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen, dem Förderkreis der Mediathek Wehr, dem Haus der Diakonie Wehr-Öflingen e.V. sowie der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung statt. Für alle Musikliebhaber, die das ganze Festival erleben möchten, gibt es spezielle Festivals- und Tagespässe zu besonders günstigen Konditionen. Viele Konzerte bieten aber auch freien Eintritt.