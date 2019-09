Herr Denzinger, der Regionalverband ist ein weithin unbekanntes Gremium. Vermutlich, weil die Vertreter nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von den Kreistagen bestimmt werden.

Das ist richtig. Der Regionalverband hat im öffentlichen Bewusstsein nicht den Stellenwert, den er haben sollte. Denn es geht um wichtige Themen, die nicht im luftleeren Raum stehen, sondern um Themen, die die Zukunft der Menschen betreffen. Hauptaufgabe des Regionalverbands ist die Regionalplanung über die Landkreisgrenzen hinaus. Die Verbandsversammlung besteht aus Vertretern der Landkreise Konstanz, Lörrach und Waldshut. Ich finde es sehr wichtig, den Blick über den Tellerrand hinaus zu richten und auch Sichtweisen von außen in die Planungen einzubeziehen.

Um welche Themen geht es konkret?

In den kommenden fünf Jahren wird es zwei entscheidende Themen geben, die für den Hochrhein besondere Bedeutung haben: Die Elektrifizierung der Hochrheinbahn und – dieses Thema ist für uns in Wehr besonders wichtig: die Planung der A98. Hier soll ja in den nächsten Monaten entscheiden werden, welche Trasse die Planer favorisieren. Ein weiteres Thema ist die Planung einer weiteren Brücke über den Rhein bei Bad Säckingen.

In den vergangenen Jahren ging es im Regionalverband unter anderem um die Ausweisung von Flächen für mögliche Windparks. Viele Flächen sind dabei aber nicht herausgekommen. Das Thema Klimaschutz wird aber immer wichtiger. Muss der Regionalverband aus Ihrer Sicht also nachlegen?

Ich bin davon überzeuigt, dass sich der Regionalverband nochmals mit der Planung für Windkraftstandorte beschäftigt. Grundsätzlich sehe ich die Schwerpunkte am Hochrhein und im Schwarzwald eher bei der Wasserkraft. Ich stehe aber alternativen Energien mehr als positiv gegenüber und habe auch kein Problem damit, wenn weitere geeignete Flächen für die Windenergie ausgewiesen werden sollen.

Sie blicken auf eine langjährige kommunalpolitische Erfahrung zurück. 30 Jahre waren Sie Bürgermeister, ebenso lange gehören sie nun einem Kreistag an. Aber im Regionalverband Hochrhein-Bodensee sind Sie nun zum ersten Mal. Wie kam es dazu?

Ich war zu Beginn meiner Zeit als Bürgermeister in Lenzkirch schon einmal eine Amtsperiode im Regionalverband Südlicher Oberrhein. Jetzt bin ich sehr stolz darauf, dass die FDP-Kreistagsfraktion mich nominiert hat. Durch das gute Wahlergebnis bei den Kreistagswahlen hat die FDP nun zwei Vertreter aus dem Kreis Waldshut in der Verbandsversammlung. Landrat Martin Kistler und ich. Wer mich kennt, weiß: Wenn ich ein solches Amt annehme, werde ich mich mit hohem Engagement reinknien.