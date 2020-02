von Hansjörg Bader

Ein Kirchenkonzert gibt der Organist Giuseppe Raccuglia am Sonntag, 1. März, in der Kirche Sankt Martin in Wehr. Der in Italien geborene und in der Schweiz lebende Kirchenmusiker spielt auf der Wehrer Metzler-Orgel Werke von Padre Davide de Bergamo, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Giovanni Morandi und Alexandre Guilmant.

Der Termin Das Konzert in der Kirche Sankt Martin in Wehr mit Organist Giuseppe Raccuglia findet am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr statt. Eintritt wird nicht erhoben, aber es gibt eine Kollekte.

Dem Interpreten vorwiegend klassischer Orgelmusik ist das Wehrer königliche Instrument nicht fremd. Raccuglia spielte schon mehrmals die französisch-romantische Orgel als Begleiter und Aushilfe von Gottesdiensten. In der Pfarrei Sankt Martin freut man sich deshalb auf ein Wiedersehen mit dem studierten und vielfach ausgezeichneten Organisten.

Raccuglias musikalischer Weg begann am Konservatorium Vincenzo Bellini in Palermo/Italien. Sein Studium dort schloss er mit Auszeichnung ab. Es folgten Fortbildungen im Fach Barockrepertoire und weitere Studien an der Musikhochschule Freiburg sowie Orgelmeisterkurse bei verschiedenen Musikerpersönlichkeiten.

Hauptorganist der Klosterkirche

Wieder zurück in Freiburg im Breisgau, studierte Raccuglias im Studiengang Bachelor of Music das Hauptfach Kirchenmusik. 2014 wurde Giuseppe Raccuglia Kirchenmusiker im katholischen Kirchenzentrum Sankt Nikolaus in Brugg, 2018 wechselte er zur Pfarrei Sankt Anton in Wettingen. Dort ist er zugleich auch Hauptorganist der Klosterkirche.