von Michael Gottstein

Eine besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest hat der Wehrer Kirchenchor seinen Zuhörern am Sonntag in der St.-Martins-Kirche geboten. Zahlreiche Menschen genossen es, für etwa eineinhalb Stunden der Hektik der Adventszeit zu entfliehen, eine vielfältige Musikauswahl samt Lesungen anzuhören und bisweilen auch die eigene Stimme zum Gesang zu erheben.

Erfreulicherweise war das Konzert ein Generationen übergreifendes Projekt, denn die jungen Solistinnen Amelie Weidt (Violine) und Merle Weidt (Oboe) bereicherten das Programm mit ihren Konzertbeiträgen. Stadtpfarrer Matthias Kirner meinte, der Advent sei eine Zeit des Hoffens und des Trostes. Für die Christen hat nämlich die in der Friedensvision des Propheten Jesaja so bildreich beschworene neue Zeit mit der Geburt des Herrn bereits begonnen.

Der Kirchenchor St. Martin mit Elisabeth Schlegge-Weidt, Amelie Weidt, Merle Weidt und Willi Tittel (vorne, von links). | Bild: Michael Gottstein

Ganz in diesem Sinne stellte der Organist Willi Tittel das berühmte Bach-Werk „Nun komm der Heiden Heiland“ an den Anfang: Mit seinem ruhigen, besinnlichen Choralthema stand es stellvertretend für den Charakter des Konzertabends. Von ähnlichem Ausdruck, wenn auch mit ganz anderen Mitteln gestaltet, war William Lloyd Webbers spätromantisches und leicht impressionistisch angehauchtes „Benedictus“, in dem Amelie Weidt einen zarten Violingesang über der harmonisch irisierenden Orgelbegleitung entfaltete.

Die Zeit des Wartens hat aber auch ein Ende, und so verkündeten die Hosianna-Rufe des Chores in dem frühbarocken Werk von Bartholomäus Gesius den Erlöser. Ein Meisterwerk Bachs ist die Violinsonate in c-moll: Schön dargeboten wurde sie von der jungen Violinistin, und den bewegten, aber subtil zurückhaltenden Orgelpart übernahm die Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt an der kleinen Chororgel.

Die Kunst des A-Cappella-Gesangs zeigte der Chor in Andreas Hammerschmidts „Machet die Tore weit“ mit dem kanonartigen Einsatz der Stimmen und den Dialogen zwischen Männern und Frauen. Die Dirigentin hatte den Chor stets unter Kontrolle, und sie verstand es auch, mit weit ausgreifender Gestik die Gemeinde immer wieder zum Mitsingen zu bewegen.

Seine lyrische Seite zeigte der Chor in der innigen Melodie „Maria war alleine“ und in dem Kyrie von William Lloyd Webber. Dass auch im 20. Jahrhundert tonale Musik geschrieben wurde, zeigte Alan Wilsons „Magnificat“ mit dem Wechsel von schnellem Sprechgesang und melodischen, melismengeschmückten Abschnitten. Für barocken Glanz sorgte die Oboistin Merle Weidt, die gekonnt den ersten Satz aus Alessandro Marcellos Oboenkonzert präsentierte.

Bachs Orgelwerk „Meine Seele erhebt den Herrn“ war eine ruhige Einleitung für die „Fuga sopra Magnificat“, in der Willi Tittel die Strahlkraft der großen Orgel ausspielte. Der romantische Charakter des Instruments und seine große Registervielfalt kamen in Francks „Pastorale“ zum Tragen, die neben zarten, lyrischen Abschnitten in sehr dezenten Farben auch machtvolle Crescendi bot. Mit Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gelang dem Chor, dem Organisten und den Solistinnen ein wirkungsvoller Abschluss für ein abwechslungsreiches Konzert.