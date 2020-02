von Christiane Pfeifer

„Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben“, freute sich die Leiterin des Kindergarten St. Michael in Öflingen, Bernadette Frey. Vor etwas über einem Jahr startete der Kindergarten mit dem Beki-Zertifizierungsprogramm und wurde dabei von Elvira Braunger-Käppeler vom Landwirtschaftsamt Waldshut begleitet. Sie führte auch den ersten Elternabend mit dem Thema „Gesunde Vesperbox“ durch. Bürgermeister Michael Thater lobte deshalb: „Die Eltern, die Erzieher und die Kinder haben sich für die gesunde Ernährung eingesetzt.“

Für die Kinder zwischen drei und sechs war das vergangene Jahr mit viel Spaß verbunden, so durften sie in verschiedenen Aktionen rund ums gesunde Essen selbst Backen, es wurden Lieder gesungen und Spiele rund um das Thema durchgeführt. Zwei Gruppen mit insgesamt 50 Kinder haben sich mit der Ernährungspyramide auseinandergesetzt.

„Die Kinder sollen so früh wie möglich die Freude an gesunden Nahrungsmitteln entdecken“, so Corinna Schweizer, Leiterin Dezernat Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Abfallwirtschaft. Ihre Hoffnung ist: „Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Kindergärten für das Programm anmelden.“ Für die Einrichtungen ist das Programm kostenlos.

„Im Gespräch mit einem anderen Kindergarten, sind wir auf das Programm aufmerksam geworden, ich kann es jedem Kindergarten nur empfehlen“ schwärmte Bernadette Frey. Nach der Zertifikatsübergabe feierten die Kinder und vesperten ihr selbstzusammengestelltes gesundes Büfett.