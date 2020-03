Der Neubau des im Januar vollständig abgebrannten Kindergartens Seeboden wird konkreter. Architekt Reiner Wenk stellte am Dienstagabend dem Gemeinderat seine ersten Entwürfe vor, die im Ratsrund durchaus Gefallen fanden. Zwar ist noch eine detaillierte Feinplanung notwendig und „noch nichts in Stein gemeißelt“, wie Wenk sagte, aber einige Grundsatzentscheidungen sind schon gefallen.

Die wichtigste Frage für die weitere Planung ist eine versicherungstechnische: Will die Stadt Wehr den Wiederherstellungswert von der Versicherung erstattet bekommen oder lediglich den Zeitwert des Altbaus? Der Unterschied liegt nicht nur in der Versicherungssumme, sondern auch in den Vorgaben für die Neuplanung: Bei der pauschalen Erstattung des Zeitwerts (etwa 1,5 Millionen Euro) könnte die Stadt völlig frei planen, wie groß der Neubau werden soll. Der Wiederherstellungswert liegt mit geschätzten 2,2 Millionen Euro zwar deutlich höher, hier muss sich die Stadt bei der Größe des Neubaus am alten Gebäude orientieren und darf maximal 20 Prozent größer planen. In seinem ersten Entwurf ist es Architekt Reiner Wenk gelungen, diese von der Versicherung vorgegebenen Grenzen für Flächen und umbauten Raum einzuhalten und dennoch einen zusätzlichen Gruppenraum unterzubringen.

Insgesamt sechs Gruppen – und damit einer mehr als bisher – sollen in dem Neubau ein Heim finden: Vier Ü3-Gruppen im Erdgeschoss und zwei U3-Gruppen im Obergeschoss. Ein grobes Raumkonzept hat Reiner Wenk gemeinsam mit dem Leitungsteam um Judith Frank entworfen. Insgesamt wird der Neubau durch die Holzbauweise kompakter – und damit auch energetisch günstiger. Die geringere Grundfläche und ein zweites Stockwerk kommen einem größeren, nach Süden ausgerichteten Außengelände zugute.

Beeeindruckt von den Entwürfen zeigte sich nicht nur Bürgermeister Thater: Der Neubau werde „besser als das, was wir hatten“, so Thater zu dem kompakten Bau, der sich wesentlich von dem eher verwinkelten und verspielten Altbau unterscheidet. Für Diskussionen sorgte die Dachform: Wenk plant mit einem Flachdach, das mit einer Photovoltaikanlage bestückt wird. Martina Meyer (FW) plädierte hingegen für eine andere Dachform, da Flachdächer ihrer Erfahrung nach reparaturanfälliger seien. „Wir bauen schließlich nachhaltig“, so Meyer. Das letzte Wort sei hier noch nicht gesprochen, meinte Thater. Allerdings wandte er ein, dass bei einer anderen Dachform auch das Volumen des umbauten Raums steige, was die Vorgaben der Versicherung vermutlich ausschließe.

Trotz der Erweiterung des Kindergartens um eine Gruppe hält Thater einen zusätzlichen Kindergarten in den nächsten fünf Jahren für unabdingbar. Mit sechs Gruppen sei der neue Kindergarten aber an der Grenze, ein noch größerer Bau sei nicht klug. In der Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat auch die Abbrucharbeiten der Brandruine. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Oberried für 113.000 Euro. Hinzu kommen allerdings noch zusätzliche Rückbauarbeiten der Bodenplatte und einiger nicht tragender Kellerwände für rund 35.000 Euro.

