Wenn der Kindergarten In der Au im Januar in den Neubau im Bündtenfeld umzieht, bleiben die bisherigen Räume in der Austraße nicht lange ungenutzt. Wie Bürgermeister Michael Thater ankündigte, soll eine die Räume für eine „TigerR“-Gruppe genutzt werden. TigeR steht für „Tagespflege in geeigneten Räumen“, einem Konzept, das von Tageselternvereinen umgesetzt wird. Die Tageseltern arbeiten dabei selbständig, aber in öffentlichen Räumen, die ihnen von den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Mit dem neuen Angebot, sollen weiter bestehende Lücken im Kinderbetreuungsangebot gestopft werden. Denn auch mit dem neuen fünfgruppigen Kindergarten im Bündtenfeld könne die Nachfrage nach Betreuungsplätzen nicht erfüllt werden, so Thater. Zumindest für ein Jahr solle der bisherige Kindergarten für eine oder mehrere „TigeR“-Gruppen genutzt werden.

