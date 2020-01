von Richard Kaiser

Hoch über dem Wehratal liegt auf einem vorspringenden Bergkegel des Hotzenwaldmassivs die Burgruine Bärenfels. Ihr gut erhaltener Aussichtsturm ist das Herzstück der Anlage, den Besucher gerne besteigen. Etliche Autoren haben sich schon mit der Geschichte dieser ehemaligen Burg befasst, und einige Sagen ranken sich um die Festung, doch gründlich erforscht wurde sie erst in jüngster Zeit.

Rundturm besonders ungewöhnlich

Die Burg wurde mit Bruchsteinen (vorwiegend Gneis, Granit und Syenit) aufgebaut und mit ihrer Front nach Westen ausgerichtet. Ihre Wehrbauten waren, von außen gesehen, eine 15 Meter hohe und 3,5 Meter dicke Schildmauer, sowie ein darin integrierter 21 Meter hoher Rundturm mit einem Durchmesser von sechs Metern. Vom Innenhof der Burg gemessen ist er 16 Meter hoch.

Das Markanteste an der Burgruine Bärenfels ist ihr runder Turm. Der Zugang führt über die alte Schildmauer. Im Turminnern führen 43 Stufen zur Aussichtsplattform. | Bild: Richard Kaiser

Das Außergewöhnliche am Turm sind die an seiner oberen Hälfte, wie Treppenstufen aussehend, leicht ausgehöhlten Kragsteine, die sich überlappend um den Turm winden. Damit wurde das Niederschlagswasser vom Dach und von der Außenmauer des Turms zu einer Zisterne im Burghof geleitet, denn ein Brunnen war dort nicht vorhanden.

Burg jünger als ursprünglich gedacht

Nach neueren Forschungsergebnissen, die der Historiker Martin Strotz urkundlich belegt, wurde die auf 703 Meter über dem Meer erbaute Burg Bärenfels – ursprünglich Burg Steinegg genannt – nicht wie bislang von verschiedenen Autoren angenommen, zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert, sondern erst im 14. Jahrhundert, und zwar genau zwischen dem 9. Juli 1325 und dem 27. März 1330 errichtet.

Auch über die Erbauer gibt Strotz Auskunft; es waren Walter II. Vasolt und sein gleichnamiger Sohn. Und sogar den Niedergang des Anwesens kennt er: Strotz geht davon aus, dass die Burg durch kriegerische Auseinandersetzungen 1410 zerstört und nicht mehr aufgebaut wurde, so dass sie lediglich acht Jahrzehnte lang bewohnt war.

Die Verlagerung des Klosters Klingental von Wehr nach Basel, 1274, war Auslöser für den Bau der Burg Steinegg, so der Historiker Erik Beck. Er weiß zu berichten, dass Vater und Sohn Vasolt 1325 einen Teil des ehemaligen Klosterguts, zu dem auch das große Waldgebiet zwischen Wehra, Fischgraben und Schindelgraben gehörte, erwarben und an dessen höchsten Stelle die Burg Steinegg errichteten.

Burg wechselt zum Haus Habsburg

„Die Vasolts bekleideten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wichtige Beamtenstellen des habsburgerischen Staates in unserer Gegend, wurden erstmals 1325, zuletzt 1338 als Vögte in Wehr genannt und waren noch 1370 ansässig“, so Fridolin Jehle (1908 bis 1976). Doch schienen sie in Schulden geraten zu sein, und Rudolf Vasolt verkaufte daher das Burgareal 1361 an die Herzöge Albrecht II und dessen Bruder Otto IV. von Österreich, und somit an das Haus Habsburg.

Im Jahre 1410 wurde der damalige Bürgermeister der Stadt Basel, Arnolt von Bärenfels, als ihr Burgbesitzer genannt, verrät das Urkundenbuch der Stadt Basel. Nach dieser Zeit wurde die Burg Steinegg allmählich zur Burg Bärenfels. 1541 wurde ein Vergleich geschlossen zwischen Jakob von Bärenfels und der Gemeinde Wehr über den Verlauf der Grenzen des zur Burg gehörenden Geländes, doch vermessen und in seiner Größe mit 244 Jauchert (88 Hektar) ermittelt, wurde es erst 1777 durch Geometer Thomas Walz.

Gegen Ende der vorderösterreichischen Ära, am 25. April 1805, zeichnete der Freiburger Oberforstamtspraktikant Duschaneck den „Plan über den Kameralwald Steinenberg“, der wohl als Grundlage für Verhandlungen zum Übergang des vorderösterreichischen Vermögens an das Großherzogtum Baden diente. Seither gehört das Bärenfelsgebiet zum „Staatswald Distrikt I, Steineggberg“, der sich über zwei Kilometer vom Fischgraben bis zum Mühlgrabenbach hinzieht.

Im 1805 gefertigten Wehrer Gemarkungsplan erstreckt sich das Burggebiet „Steinenberg“ bis an die Wehra hinab. | Bild: Richard Kaiser

Da sich nach dem Verlassen der Burg niemand mehr um sie kümmerte, wurde sie mit den Jahren baufällig und die Mauern stürzten ein. Doch die starke Schildmauer und der massive Turm trotzten lange dem Verfall. Im 19. Jahrhundert, als der badische Staat Eigentümer der Burgruine war, sah man den Erhalt der Baudenkmale als erstrebenswert an.

Ruine wird wieder hergerichtet

Die Großherzogliche Bauverwaltung konservierte etliche Burgruinen im Land und machte sie der Öffentlichkeit besser zugänglich. So wurde 1858 auf der Ruine Bärenfels der Turm durch eine Treppe erschlossen und mit einem Holzdach versehen. Der Zugang zum neu entstandenen Turmeingang wurde über die Mauerkrone der südwestlichen Schildmauer geschaffen. Der ursprüngliche Turmeingang lag auf der gegenüberliegenden Seite des Turms, der alsdann bis zu einer Fenstergröße zugemauert wurde. 1907 wurde die Ruine ein weiteres Mal renoviert, und nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten 1951 und 1961/63 Instandsetzungsarbeiten.

Schwarzwaldverein übernimmt Pflege

Neben der öffentlichen Hand nahm sich die Ortsgruppe Wehr des Schwarzwaldvereins der Burgruine an und machte sie bereits 1931 zu einem beliebten Ausflugsziel. Noch immer sorgen die Vereinsmitglieder für angenehme Aufenthalte in der denkmalgeschützten Anlage und für gut begehbare Wanderwege dorthin. Den Besucher beeindruckt am meisten die Besteigung des 21 Meter hohen Turms, von dem er eine herrliche Aussicht über den Dinkelberg, das Wiesental und die Wehraschlucht hat.