von sk

Aus seinem Buch über einen brutalen Mord an einem Holzhändler bei Wehr liest der Basler Autor Christian Winterstein am Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr in der Mediathek in Wehr. Kein Gewaltverbrechen hat die Wehrer Bevölkerung so sehr erschütterte wie der Raubmord an dem Nollinger Holzhändler Adolf Steinegger am 2. Februar 1955. Für die schreckliche Bluttat an der Gemarkungsgrenze zwischen Wehr und Dossenbach ging der junge Wehrer Waldarbeiter Josef Albiez lebenslänglich ins Zuchthaus. Er wurde nach 24 Jahren Strafhaft begnadigt und nahm sich 1982 das Leben.

Spannend wie ein Krimi

Der Basler Autor Christian Winterstein hat den Fall Albiez neu aufgerollt. In minutiöser Archivarbeit hat er alle Quellen gesichtet und kommt zu verblüffenden neuen Erkenntnissen. Bereits 1955 kursierte in Wehr das Gerücht, Albiez habe die Tat nicht alleine begangen. Winterstein weist nun nach, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem Wehrer Mord und zwei Riehener Bluttaten gibt, die beide ungesühnt blieben. Es gab einen zweiten Täter, der von Albiez gedeckt wurde. Möglicherweise hat nicht Albiez, sondern dieser Mann die tödlichen Messerstiche ausgeführt. Das Buch „Ungesühnt“ ist objektiv geschrieben, aber trotzdem spannend wie ein Krimi. Ein glänzendes Stück regionaler Kriminalgeschichtsschreibung. Die Buchhandlung Volk veranstaltet gemeinsam mit der Mediathek und der VHS eine Lesung. Sie findet am Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr in der Mediathek der Stadt Wehr statt. Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit eines Gesprächs mit dem Autor.

Einnahmen für Späth-Förderpreis

Die Einnahmen werden für den Lothar Späth-Förderpreis verwendet. Der Autor signiert Bücher. Eintrittskarten zu 6 Euro sind bei der Buchhandlung Volk, in der Mediathek sowie an der Abendkasse erhältlich.