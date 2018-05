Wehr Kegelsportclub Wehr-Öflingen bilanziert eine erfolgreiche Spielsaison

Dewr Kegelsportclub Wehr-Öflingen zieht Bilanz und zeichnet Mitglieder sowie Sportler aus. Irmgard Müller ist neues Ehrenmitglied des Vereins.

Für den Kegelsportclub (KSC) Wehr-Öflingen war die zurückliegende Spielsaison erfolgreich. Alle an den Rundenwettkämpfen beteiligten Mannschaften konnten die Erwartungen erfüllen, sogar noch übertreffen. Das Damenteam schaffte sogar den Aufstieg in die Landesliga.

Die Herren erreichten vordere oder mittlere Ränge in ihren Ligen, wie Sportwart Michael Thomann – zugleich Vorsitzender des Clubs – bei der Hauptversammlung im Stamm- und Spiellokal „Zur Säge“ in Öflingen zufrieden feststellte. Auch die kommende Meisterschaftsrunde lasse nach den Worten des auf zwei weitere Jahre wiedergewählten Clubchefs auf gute Ergebnisse hoffen. Dazu wird es aber nötig sein, dass die Aktiven weiter intensiv trainieren. Was den Sportkeglern etwas im Magen liegt: Die neue noch im Mai in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung der EU. Darüber sprach in der Versammlung die Vorsitzende des Bezirks Oberrhein im SKV Birthe Schöpflin. Dem Wehrer Club legte sie nahe, schnellstens sich mit der Materie zu befassen. Mit der neuen Verordnung werde dem Einzelnen mehr Kontrolle über seine Daten verschafft. Hinwegsetzen über die Vorschrift könne empfindliche Strafen nach sich ziehen, warnte Schöpflin. "Auf Euren Vorstand dürfte in den nächsten Tagen Einiges an Arbeit zukommen, vor allem viel Papierkram", so Schöpflin.

Vorsitzender Thomann sagte, er werde versuchen, bis zum Stichtag 22. Mai die Angelegenheit zu erledigen. Die Hauptversammlung selbst bot als nennenswerte Punkte Neuwahlen und Ehrungen, aber auch viel Informationen zum Vereins- und Sportbetrieb. Neben durchgeführten Veranstaltungen kamen auch Tabellenplätze und persönliche Leistungen zur Sprache. Geehrt wurden Sportler, die besonders erfolgreich im Verein, bei Bezirks- oder Landesmeisterschaften waren. Vier Aktive des KSC schafften Top-Ten-Plätze im Bezirk, zwei in Südbaden. Insgesamt war man bei diesen beiden Meisterschaften mit 14 Keglerinnen und Keglern vertreten. Ein ganz erfreuliches Quorum. Die schnittbesten Vereinskegler in den Rundenspielen waren Anette Paulus, Tim Beischer, Siegfried Eichin und Michael Thomann. Vom Verein geehrt für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Ellen Feier und Jörg Sippkugel. Zum neuen Ehrenmitglied erhoben wurde Irmgard Müller. Diese hätte sich in den langen Jahren ihrer Mitgliedschaft viel Dank und Anerkennung erworben, so Vorsitzender Thomann.

Die Wahlen ergaben Veränderungen. Der Verein wird in den nächsten zwei Jahren geführt von Michael Thomann (Vorsitzender und Sportwart), Ernst Mohr (stellvertretender Vorsitzender), Gisbert Müller (Rechner), Dieter Mohr (Schriftführer), Matthias Feier (Zweiter Sportwart), Anja Möller (Frauenwartin) sowie Uwe Beischer (Beisitzer).

Der Verein

Der KSC Wehr-Öflingen wurde 1979 gegründet. Er hat 30 Mitglieder. Vorsitzender ist Michael Thomann. Kontakt: kcs-wehr-oeflingen.jimdo.com