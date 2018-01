Wehr Kampf gegen Ärztemangel

Wehrer Bürgerstiftung soll Mediziner in eigener Praxis anstellen

Die Gesundheitsversorgung wird zunehmend kommunale Aufgabe. Wie Bürgermeister Michael Thater im Rahmen seines Wahlkampfauftakts bei der Hauptversammlung der Freien Wähler sagte, werde die Stadt in absehbarer Zeit vermutlich selbst Betreiber einer Hausarztpraxis werden, um dem seit Jahren grassierenden Ärztemangel entgegenzuwirken. Noch in diesem Jahr will die Stadt die Möglichkeit prüfen, unter dem Dach der Bürgerstiftung eine Gemeinschaftspraxis einzurichten, in der junge Ärzte angestellt werden. Thater räumte ein, dass er es noch vor einigen nicht als originäre kommunale Aufgabe gesehen habe, Praxisräume zur Verfügung zu stellen. "Wir können aber nicht darauf warten, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern", sieht Thater den Grund für die Misere in Stuttgart und Berlin. Auszubaden hätten die Situation nun die Städte und Gemeinden – vor allem im ländlichen Raum. Einen Wettbewerb der Kommunen um die ohnehin zu wenigen niedergelassenen Haus- und Fachärzte lehnt Thater ab. Beispiele aus Laufenburg/Murg sowie Herrischried/Rickenbach verbesserten die Betreuungssituation für die Patienten nicht, will Thater keine Abwerbeversuche in anderen Gemeinden starten.

Um zusätzliche junge Ärzte im ländlichen Raum anwerben zu können, müsse man sich verstärkt an den Bedürfnissen der Mediziner orientieren. Dazu stehe die Stadt auch in Kontakt mit Universitäten, erklärte Thater. Eine Erkenntnis: "80 Prozent der Medizinstudenten sind weiblich." Junge Frauen wollten eine Familie gründen, nach der Geburt eines Kindes aber auch schnell wieder in den Beruf einsteigen. Auch der Wunsch nach Teilzeit und vor allem geregelten Arbeitszeiten werde von den jungen Medizinerinnen häufig geäußert. All dies sind Faktoren, die junge Ärzte vor einer Selbständigkeit zurückschrecken lassen. Stattdessen strebten sie ein Angestelltenverhältnis an, das ihnen Sicherheit gebe, aber auch genug Freiheiten lasse. Hier könne eine von der Bürgerstiftung geführte Gemeinschaftspraxis eine attraktive Lösung sein.

Günter Straub, im Wehrer Ärztehaus niedergelassener Internist, äußerte Zweifel an der Leistungsfähigkeit einer solchen Praxis. Angestellte Ärzte seien naturgemäß nicht so leistungsbereit wie selbständige, so Straub. "Ein selbständiger Arzt geht auch krank in seine Praxis, um den Laden am Laufen zu halten", so Straub. "Was ist die Alternative?", entgegnete Thater und gab selbst die Antwort: "Die Alternative ist gar keine Praxis – und das ist keine Lösung." Kritik äußerte Günter Straub an Bund und Land: Der Ärztemangel sei seit Jahren bekannt, die Politik reagiere aber viel zu langsam. Als Beispiel nannte er die Lockerung des Numerus Clausus, die allerdings erst für das erste Quartal 2019 vorgesehen sei. Bis ein erster betroffener studium und Ausbildung abgeschlossen habe und damit der ländliche Raum davon profitieren könne, vergingen wohl noch rund zehn Jahre. "Da bekomme ich einen dicken Hals", so Straub verärgert.