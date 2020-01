von Jürgen Scharf

Kammermusik für Bläser stand beim dritten Schlosskonzert mit dem Münchner Horntrio auf dem Programm. Der zweite Teil gehörte ganz dem romantischen Trio für Waldhorn, Violine und Klavier in Es-Dur op. 40 von Johannes Brahms, einer gefühlsbetonten Musik. Wie idyllisch und abgeklärt, wie schwermütig und traurig dieses Werk aus einer leidenschaftlichen Schaffensphase klingen kann, führte das Münchner Horntrio stimmungsvoll vor.

In Klassik und Romantik zuhause ist das Münchner Horntrio, das sich beim dritten Schlosskonzert mit Werken von Beethoven und Brahms vorstellte. | Bild: Jürgen Scharf

Es sind aber auch weich getönte Farbstimmungen, die dieses 1865 entstandene Horntrio prägen. Vor allem der langsame Satz (Adagio mesto) ist abgründig und höchst kontemplativ. Hier muss der Ton der Geige blühen, um sich gegenüber dem Horn zu behaupten. Diese Balance gelang Markus Wolf, Erster Konzertmeister beim Bayerischen Staatsorchester (dem Klangkörper der Münchner Staatsoper), mit einem seelenvollen Spiel. Wolf benutzt nur dann ein stärkeres Vibrato, wenn es nötig ist, um den inneren Erregungszustand hörbar zu machen.

Lyrisches Hineinversetzen

Johannes Dengler, erfahrener Solohornist beim selben Orchester, fiel durch ein lyrisches Hineinversetzen in die Musik auf. Dengler spielt den Brahms eher zurückhaltend im Ausdruck, mit einem warmen, innigen, intimen Ton und meistert die hohen Anforderungen mühelos. Beide Solisten zelebrieren den langsamen Satz, steigern sich in der Intensität im Finale der Jagdmusik.

Gemeinsamer Gestaltungswille

Der musikalische Dialog zwischen Geige, Horn und Klavier (Julian Riem) war sehr ausgewogen. Man spürte bei dieser Interpretation nicht nur, dass die Musiker schon lange zusammenspielen – wobei sie in ihrer Triolaufbahn sogar schon einen „Echo Klassik“ geholt haben – und hellwach aufeinander hören, sondern dass ein gemeinsamer Aussage- und Gestaltungswille vorherrscht. So gesehen war dieser Brahms ein romantisches Erlebnis in vollendeter kammermusikalischer Intention und zeigte die hohe Schule des Kammermusikspiels der beiden Orchestermusiker und ihres Klavierpartners. Natürlich muss in diesem Jahr Beethoven auf den Programmzetteln stehen bei einem solchen Jubiläum wie dem 250. Geburtstag.

So war der erste Teil ganz dem Jubilar gewidmet, in seriösen, gepflegten, werkimmanenten Interpretationen von bewundernswerter Integrität. Zu hören war die Sonate für Horn und Klavier op.17, von Johannes Dengler auf einem Naturhorn geblasen, und die Sonate für Klavier und Violine op. 96, bei der es zwischen Klavier und Geige spürbar Harmonie und Korrespondenz gab.

Ein Wunsch bleibt offen

Dass auch dieser Programmblock eine runde Sache wurde, war nicht zuletzt der musikalisch differenzierten Tastenbehandlung von Julian Riem zu verdanken. Also ein Abend, durchwegs voller Wärme und weich getönten Klangfarben, bei dem nur ein Wunsch offen blieb: dem nach etwas mehr Emphase und einem Quäntchen Risikobereitschaft. Bei aller kultivierten Klanglichkeit wäre das nicht schlecht gewesen. Auch die Zugabe, ein Stück von Charles Koechlin, blieb in dem lyrisch verhaltenen Ton. Aber das passte perfekt.