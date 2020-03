Vieles ist neu beim Lothar-Späth-Förderpreis in diesem Jahr: So wird der renommierte Kunstpreis für Künstler mit geistiger Behinderung jetzt nur noch alle zwei Jahre vergeben. Auch erfolgt die erste Auswahl erstmals digital – eine logistische Erleichterung auch für die Schülerfirma Emo. Denn die achten Klassen der Realschule hatten bislang die Bilder entgegengenommen, verwahrt und für die Jury vorbereitet.

Wehr Der Auftritt des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim am Sonntag war die vorerst letzte Kulturveranstaltung in Wehr für die nächsten Wochen Das könnte Sie auch interessieren

Neu ist auch die Jury: Mit Elena Romanzin als neuer Vorsitzende ist aber weiterhin ein bekanntes und erfahrenes Gesicht des Kunstpreises dabei. Unterstützt wird die Wehrer Künstlerin von ihren Mitjuroren Marion Linder und Stefan Budian. Hier zeigte sich ein weitere Vorteil der digitalen Vorauswahl: Da Stefan Budian wegen des Coronavirus nicht persönlich zur Jurysitzung anreisen konnte, konnte der Mainzer Künstler seine Auswahl per E-Mail übermitteln. „Jeder von uns hat im Vorfeld seine 30 Favoriten ausgewählt“, erklärte Elena Romanzin. Das nun in der Turnhalle etwa 70 Bilder für die Endauswahl bereit liegen, erkläre sich an Überschneidungen – offenbar zeigten sich von Anfang an erste Favoriten. Trotzdem fällt die Entscheidung schwer, nach der Kaffeepause ist die Auswahl erst auf etwa 35 Bilder geschrumpft. „Textil, Collage, Leinwand, Papier, Buntstifte, Bleistifte, Acryl, Kreide, Ölpastell, Holzschnitte und Radierungen – wir haben wieder eine extrem große Vielfalt“ erklärt Romanzin.

Wehr Auch Wehrer Katholiken verzichten vorläufig auf Gottesdienste Das könnte Sie auch interessieren

Dabei durfte diesmal jeder Künstler nur ein Bild zusenden. Skulpturen sind nicht mehr zugelassen, außerdem wurden Bildgröße und Gewicht vorgegeben. Nur so könne eine sichere Hängung in der Galerie gewährleistet werden, so Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl. Die Bilder konnten innerhalb der vergangenen drei Wochen über die neue Homepage hochgeladen oder per E-Mail zugesandt werden, erklärt Wölfl. Die Resonanz war gut: Von gut 20 Einrichtungen und Einzelkünstler aus Deutschland und der Schweiz wurden Bilder zugesandt. „Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass es sich tatsächlich um Künstler mit einer geistigen Behinderung handelt – und nicht mit psychischer Erkrankung.

Der Preis Der Lothar-Späth-Förderpreis für Künstler mit geistiger Behinderung wurde 2006 vom ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth ins Leben gerufen und seit 2014 wird der Preis durch die Lothar-Späth-Stiftung vergeben. Behinderteneinrichtungen aus dem Bundesgebiet und der Schweiz werden jährlich eingeladen, Bilder nach Wehr zu schicken. Insgesamt werden 15 Preise vergeben: Neben den drei Haupt- und zehn Anerkennungspreisen wird noch ein Sonderpreis für einen lokalen Künstler, gestiftet vom Verein Kunst und Diakonie sowie ein Preis für eine weibliche Künstlerin vom Zonta Club Südschwarzwald. Weitere Informationen im Internet unter www.lothar-spaeth-foerderpreis.de und www.hanna-und-paul-graeb-stiftung.de

Dieser Fokus lag auch Lothar Späth immer am Herzen“, so Marion Linder zur Vorauswahl. Den Lothar-Späth-Preis kennt Linder bereits seit 2009: Sie selbst hat die Kunstgruppe „U7“ für Menschen mit Behinderung bei der Lebenshilfe Zolleralb ins Leben gerufen. Die Ausstellung sowie die Preisverleihung mit Anne-Sophie Mutter ist weiterhin für den 20. Juni geplant – allerdings unter Vorbehalt, so Wölfl: „Bei behinderten Menschen wollen wir kein Risiko eingehen. Aber es wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine Preisverleihung geben“. Als besonderer Gast ist diesmal die Theatergruppe „Projekt Pankow“ des Theaters Thikwa aus Berlin dabei. Schauspieler Peter Pankow gewann den Förderpreis 2018 mit seinem Werk „Bavaria Riff“.