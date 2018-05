Wehr Junger Motorradfahrer leicht verletzt

Der 17-Jährige kam mit seiner Maschine in der Öflinger Straße ins Rutschen, weil eine Mercedesfahrerin aus der Enkendorfstraße ausfuhr und die Vorfahrt missachtete. Die Lenkerin fuhr weiter, weil sie den Sturz möglicherweise gar nicht bemerkte. Die Polizei ermittelt.

Bereits am Freitag kam es in der Öflinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzte. Dieser war gegen 9.30 Uhr auf der Öflinger Straße in Richtung Öflingen unterwegs, als laut Polizeimeldung ein schwarzer Mercedes-Benz aus der untergeordneten Enkendorfstraße in die Öflinger Straße einfuhr und dem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der junge Mann aus, was zur Folge hatte, dass das Vorderrad seines 125ziger Motorrades wegrutschte, und er einige Meter über die Straße rutschte.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Mercedes fuhr weiter, möglicherweise hat die Fahrerin den Sturz gar nicht mitbekommen. Bei dem Mercedes handelte es sich um eine ältere schwarze A-Klasse, an deren Steuer eine Frau mit schwarzen schulterlangen lockigen Haaren saß. Der Polizeiposten in Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07764/8078-0).