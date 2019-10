von Claudia Sielaff

„Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben“ – so steht es in Rilkes berühmtesten Herbstgedicht – Dass das nicht zutreffen muss, beweist der gut besuchte Seniorennachmittag der katholischen Pfarrgemeinde in Wehr. Im herbstlich dekorierten Pfarrsaal trafen sich die älteren Mitbürger beider Konfessionen zu einem gemütlichen Kaffeeplausch bei selbstgebackenem Kuchen und Zwiebelwaie.

Da durfte natürlich der neue Süße nicht fehlen. Lustige Sketche in Alemannisch, vorgetragen von Astrid Müller und Konrad Betzler, trugen zur heiteren Atmosphäre dieses Herbstnachmittags bei. Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgruppe der Hotzenwälder Trachten. Unter Begleitung des Akkordeons zeigten die Trachtenträger ihr Können.

Gemessenen Schrittes zogen sie zur Polonaise in den Pfarrsaal, den sie dann in einen Wirbelwind verwandelten. Der Applaus des Publikums war ihnen sicher. Glücklich mit einem Steiftier, gespendet von der Firma Brennet GmbH, verließen die kleinen und größeren Künstler die Szene, natürlich nicht ohne in den großen Süßigkeitenkorb zu greifen, den Astrid Müller bereitgestellt hatte.

Fazit: Man muss nicht alleine bleiben, wenn die Blätter fallen. Im Kreis netter Mitmenschen lässt es sich trefflich feiern und über diesen heiteren Oktobernachmittag vergisst der eine oder andere seine Nöte und Sorgen zumindest für ein paar Stunden. Der nächste Seniorennachmittag findet am 21. November statt. Mitglieder beider Konfessionen sind herzlich eingeladen.