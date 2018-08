von Julia Becker

Steigende Schüler- und Belegungszahlen, eine solide Finanzierung und eine gute Vernetzung in der Region präsentierte der Leiter der Jugendmusikschule (JMS) Bad Säckingen Manuel Wagner zusammen mit Geschäftsführerin Bettina Huber dem Gemeinderat. Zudem ist für das kommende Schuljahr keine Erhöhung der Elternbeiträge geplant. Seit 2005 haben sich die Schüler- und Belegungszahlen der JMS mehr als verdoppelt, freute sich Bettina Huber in ihrem Jahresbericht mitzuteilen. Von damals gut 600 Belegungen, also Teilnahmen an Kursen, habe man sich stetig auf nun mehr als 1400 Belegungen steigern können.

Kooperationen mit Schulen und Kindergärten

Ein enormer Anstieg, der besonders den Kooperationen mit Schulen und Kindergärten zu verdanken sei. In Wehr habe man in den letzten zehn Jahren relativ konstante Belegungszahlen von zuletzt 173 im Jahr 2017 und 149 im Jahr 2018. Dafür stiegen die pro Woche erteilten Unterrichtstunden in Wehr seit 2005 von 357 auf 483 Stunden. Der Anteil Wehrs an der Zweckverbandsumlage habe im letzten Jahr bei gut 31 500 Euro gelegen, in diesem Jahr bei gut 24 600 Euro. Diese Umlage errechnet sich daraus, wie viele Wehrer Schüler an Kursen der JMS teilnehmen. Der Haushaltsplan 2018 der JMS sieht eine Gesamtumlage von 390 000 Euro vor, die Hälfte davon wird vom Landkreis übernommen.

Kostenerhöhung erst ab 2020 geplant

Weiterhin freute sich Huber zusammen mit Schulleiter Manuel Wagner und Bürgermeister Michael Thater darüber, dass man im Laufe der vergangenen Jahre Umlage und Elternabgabe habe verhältnismäßig steigern können und auf eine Erhöhung der Eltern Abgabe im kommenden Schuljahr sogar ganz verzichten könne. Die nächste planmäßige Erhöhung der Zweckverbandsumlage ist ab 2020 eingeplant. Kooperationen und Vernetzung stehen auch in Zukunft ganz hoch auf der Agenda von Schulleiter Manuel Wagner: „Die Zusammenführung mit Vereinen, Kirche und Schule ist bis in den Erwachsenenbereich ein immer breiteres Aufgabenfeld“.

Wagner: "Möglichst viele Menschen erreichen"

In Wehr arbeite man bereits erfolgreich mit den Grundschulen und Kindergärten Seeboden und St. Josef zusammen. Auch bei der Ausbildung junger Musikern der beiden Musikvereine ist die Musikschule aktiv beteiligt, so Wagner. Die Ensembleausbildung sei ein darum ein wichtiger Baustein der Ausbildung. „Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen“, so Wagner weiter. Darum seine auch Inklusion, Erwachsenenbildung und die Spitzenförderung wichtige Bausteine, so Wagner weiter. Sich als möglichst vielfältiger und somit attraktiver Arbeitgeber zu positionieren, sei natürlich auch hinsichtlich des Musiklehrermangels wichtig.

Die Jugendmusikschule Die Schule: Aufgabe der Jugendmusikschule ist es, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen und mittel qualifizierten Unterrichts die aktive Teilnahme am Musizieren zu ermöglichen und besonders begabte Schüler gezielt zu unterstützen.

Aufgabe der Jugendmusikschule ist es, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen und mittel qualifizierten Unterrichts die aktive Teilnahme am Musizieren zu ermöglichen und besonders begabte Schüler gezielt zu unterstützen. Der Zweckverband: Die Jugendmusikschule Bad Säckingen, 1965 gegründet, ist seit 1996 ein kommunaler Zweckverband des Landkreis Waldshut sowie der Städte und Gemeinden Bad Säckingen, Herrischried, Laufenburg, Murg, Rickenbach und Wehr. 22 fest angestellten Lehrkräfte und 18 freie Mitarbeiter unterrichten an den verschiedenen Standorten aktuell etwa 1300 Schüler in derzeit 1400 Kursen.

Die Jugendmusikschule Bad Säckingen, 1965 gegründet, ist seit 1996 ein kommunaler Zweckverband des Landkreis Waldshut sowie der Städte und Gemeinden Bad Säckingen, Herrischried, Laufenburg, Murg, Rickenbach und Wehr. 22 fest angestellten Lehrkräfte und 18 freie Mitarbeiter unterrichten an den verschiedenen Standorten aktuell etwa 1300 Schüler in derzeit 1400 Kursen. Das Angebot: Angeboten werden als klassische Instrumente Gitarre, Klavier und Streichinstrumente, Blas- und Schlaginstrumente, Gesang und Ballett in Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht.

Angeboten werden als klassische Instrumente Gitarre, Klavier und Streichinstrumente, Blas- und Schlaginstrumente, Gesang und Ballett in Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht. Die Kosten: 45 Stunde Einzelunterricht pro Woche kostet so monatlich 110 Euro, in der Gruppe ab drei Schülern 38 Euro. Ermäßigungen bei den Kosten für die Jugendmusikschule gibt es für Geschwisterkinder, finanziell schwache Familien sowie besonders begabte Schüler. Weitere Informationen unter:

http://www.jugendmusikschule-bs.de

