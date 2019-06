von Hansjörg Bader

Die Wehrer Flurkreuzretter um Organisator Norbert Hauf konnten zum jüngsten Arbeitseinsatz junge Helfer begrüßen. Fünf Firmanden der Pfarrgemeinde Wehr gingen der Gruppe bei deren Aktionen an der Waldstraße und auf dem Dinkelberg zur Hand. Verschiedenen Kreuze mussten neu gestrichen und frisches Grün angepflanzt werden. Die Jugendlichen, in diesem Jahr insgesamt etwa 90 an der Zahl, stehen kurz vor dem Empfang des Firmsakramentes durch den emeritierten Weihbischof Bernd Uhl.

Wehr Ein Wegkreuz bringt die Erinnerung an Naturkatastrophe in Niederwehr zurück Das könnte Sie auch interessieren

Zur Vorbereitung gehören auch Praktikumsstunden bei einer kirchlichen Organisation. Drei Jungen und zwei Mädchen entschieden sich dafür, bei den Kreuzrettern reinzuschnuppern und mitzuhelfen. Die Freude bei den Handwerkern war groß über diese überraschende Hilfsbereitschaft und Unterstützung. „Denn uns fehlen junge Helfer. Auf Dauer solche zu bekommen, ist unser eigentliches Ziel“, wie Hauf betonte. Dieser machte die „Helfer auf Zeit“ zuerst mit den Aufgaben der Kreuzretter bekannt. Dabei verwies er auf die unzähligen Kleindenkmale und christlichen Symbole, wie Kreuze und Bildstöcke, die es auf der Gemarkung Wehr gibt. Manche aus Holz, weitere aber auch aus Stein und Metall.

Wehr Sie wirken eher im Stillen: die Wehrer Flur- und Wegkreuzretter. Nun haben sie das Holzkreuz an der Gabelung Wald-, Meierhofstraßen aufwendig saniert Das könnte Sie auch interessieren

Allein 40 stehen in der Kernstadt, in den Randgebieten und Außenzonen. Irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten wurden diese errichtet. Meist aus Dankbarkeit, voller Hoffnung oder zum Gedächtnis in familiären Belangen. Betreut werden diese nun von den Wehrer Kreuzrettern. Die Initiative hat sich vor 30 Jahren auf Anregung des damaligen Pfarrgemeinderates Wolfgang Eschbach gebildet. Dieser brachte in einer Sitzung des Pfarrparlamentes den teilweise schlechten Zustand vieler Flurkreuze zur Sprache. Daraufhin kam das ehrenamtliche Hilfswerk in Gang. Praktische Hilfe fand Eschbach bei weiteren interessierten Männern in der Pfarrei.

Wehr Wildkorridor an der Wehramündung: Die fast ausgerottete Wildkatze kehrt an den Hochrhein zurück Das könnte Sie auch interessieren

Mit vereinten Kräften ging man daran, die vielen Gedenk- und Erinnerungsstätten wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Über zwei Dutzend Kreuze sind inzwischen generalüberholt und erneuert worden. Andere erhielten wieder ein ansehnliches Bild. Ihr Meisterstück glückte der aktiven Gruppe, indem sie ein verwittertes Kreuz an der Alten Schopfheimer Straße, am Schliefersteiweg, neu und fast originalgetrau in Beton goss. Die Gussform zimmerte ein Schreinermeister. Für den Austausch „Alt gegen Neu“ fehlte jedoch die Genehmigung des Grundstückbesitzers. So blieb den Kreuzrettern nur die Möglichkeit, das neue Monument wenige Meter gegenüber des alten Standortes aufzustellen. Den benötigen Grund und Boden stellte die Stadt zur Verfügung.

Bad Säckingen Trauriger Start in die Zweiradsaison: Warum schon wieder Motorradfahrer sterben Das könnte Sie auch interessieren

Finanziert wird die Arbeit der Kreuzretter durch Zuwendungen aus der Bevölkerung. Erhofft hatte man sich auch Unterstützung von der Landesdenkmalpflege. Vor Ort wurde einer Vertreterin des Amtes seinerzeit die Vorhaben geschildert. Gelder flossen jedoch zu keiner Zeit. So auf sich alleine gestellt, suchte die Gruppe finanzielle Hilfe über Spendenaufrufe. Damit konnte die Arbeit immer wieder fortgesetzt werden.

Das Spendenkonto: Schon seit vielen Jahren kümmert sich die überkonfessionelle Gruppe um den Erhalt alter Weg- und Feldkreuze in Wehr und Umgebung. Wer helfen möchte: Hier das Konto der Wegkreuzverwaltung: Sparkasse Hochrhein

IBAN: DE76 684522900029204054