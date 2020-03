von Michael Gottstein

Die Mitglieder der Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr haben im vergangenen Jahr musikalische Fortschritte gemacht und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt. Daher zogen sie in ihrer Hauptversammlung am Montag eine positive Bilanz. Der Vorsitzende Rishad Sheik und der Stellvertreter Marius Kiefer wurden einstimmig bestätigt.

Der erste Schriftführer Nikolas Freiberger kandidierte nicht mehr, an seiner Stelle wurde Alisa Rettig gewählt. Neue zweite Schriftführerin und Nachfolgerin von Franca Klank ist Fiona Schuhmacher. Die Finanzen werden künftig von Marie Engelhardt (bisher von Sarah Schmitz) verwaltet. Die beiden Notenwarte Anna Schönauer und Luisa Giordano wurden von Maximilian Rüttnauer und Rawil Bocklitz abgelöst. Alle Wahlen verliefen einstimmig und in großer Harmonie.

Mit neun Auftritten und 33 Proben hatten die 39 Mitglieder, deren Durchschnittsalter 14 Jahre beträgt, einen gut gefüllten Terminkalender. Viele nahmen zum ersten Mal im Rahmen der Jugendkapelle an der Fasnacht teil und besuchten etwa das Narrentreffen sowie die Umzüge in Wehr und Todtmoos. Nach dem närrischen Treiben begann eine intensive Probephase inklusive eines Probenwochenendes in Rüttehof, um sich auf das Wertungsspiel vorzubereiten, zu dem die Kapelle Ende Mai nach Balingen reiste.

Die Dirigentin Birgit Trinkl sparte nicht mit Lob für ihre junge Mannschaft: „Wir haben uns zwar ein paar Punkte mehr erhofft, aber für 90 Prozent der Spieler war es das erste Mal, dass sie sich einer Jury stellten.“ Von den Registerproben hätten die Spieler sehr profitiert, und es sei auch gelungen, neue Kontakte zu knüpfen. Die Dirigentin möchte auch in diesem Jahr wieder an einem Wertungsspiel teilnehmen.

Dass die Jugendkapelle gut in das gesellschaftliche Leben der Stadt integriert ist, beweisen ihre zahlreichen Auftritte, etwa beim „Sommer in Wehr„, dem Fest der Jugendmusikschule, dem Gemeindefest der evangelischen Kirche, dem Martiniumzug, dem Adventszauber in Hasel, dem Nikolausmarkt in Wehr und dem Seniorennachmittag.

Tatkräftig unterstützten sie die Aktiven beim Laubenfest und beim Herbstkonzert. Der Vorsitzende der Stadtmusik, Harald Vesenmeier, fand ebenfalls viele lobende Worte für das Orchester: „Eure Auftritte werden geschätzt, und wenn wir die Anfragen an euch weitergeben, dann wissen wir, dass es funktioniert“. Beim Herbstkonzert hätten es die Jugendlichen geschafft, das Interesse der Zuhörer zu wecken. Auch die Gemeinschaftsevents wie die Fasnacht seien wichtig für den Zusammenhalt, „daher werden wir diese Veranstaltungen beibehalten“. Als beste Probenbesucher wurden Max Leutzbach und Maren Braun geehrt.