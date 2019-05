Kommunalpolitikern auf den Zahn fühlen, Vereine kennenlernen, zusammen Musik hören und ein Stadtbummel gekrönt von einer Rose für alle Frauen: Mit dem Vereinstag der Wehrer Eltern zusammen mit dem Muttertageskonzert der Talschule und Rosen der Servicegemeinschaft (SWG) und dem jugendpolitischen Tag von Schulsozialarbeit, Stadtjugendpflege und Jugendforum wird am Samstag in der Innenstadt ein volles Programm geboten.

Los geht es um 11 Uhr mit dem Tag der Vereine auf dem hinteren Bereich des Talschulplatzes. Parallel dazu findet von elf bis 12.30 Uhr das Muttertageskonzert der Musik-AGs der Talschule statt. Ab 15.30 Uhr startet der jugendpolitische Teil des Tages: zuerst präsentieren sich die Parteien an ihren Infoständen, ab 18.30 Uhr stellen sich die Kandidaten auf der Bühne den Fragen der Wehrer Jugend.

Interessant ist die Veranstaltung nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Kandidaten: Denn bei der Kommunalwahl können bereits 16-Jährige an die Wahlurne und über die Zusammensetzung der kommunalen Gremien mitbestimmen. „Mal nachfragen und die Kandidaten hautnah erleben – eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte“, so der Leiter der Stadtjugendpflege Manuel van Kreij. Am Nachmittag werden sich die fünf in Wehr antretenden Parteien an Infoständen präsentieren und sich den Fragen der Jugendlichen stellen.

Mit dabei sind auch das Jugendforum sowie die Landeszentrale für politische Bildung aus Freiburg, welche die Veranstalter Schulsozialarbeit, Stadtjugendpflege und Jugendforum bei der Organisation unterstützt hat. „Wir haben zwei Themen vorbereitet, zu denen sich die Parteien jeweils 90 Sekunden lang auf der Bühne äußern werden“, erklärt van Kreij. Und sollten die Parteien nicht genug Zugkraft entfalten: für das musikalische Rahmenprogramm sorgen die Ölchs und Rapper Lupara, den Pizzaofen betreut die Flämmlezunft. Am Abend geht es dann in der Gymnastikhalle mit einem „Speeddating“ weiter: An fünf Expertentischen, besetzt mit Jugendlichen aus Wehr, müssen sich die Kandidaten jeweils 90 Sekunden den Fragen stellen. „Im Anschluss wollen wir dann die Ergebnisse zusammenfassen und reflektieren“, so van Kreij.