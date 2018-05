Wehr Jubiläum wirft bereits Schatten voraus: Sumpfernie Orchester Öflingen wird 50 Jahre

Das Sumpfernie Orchester Öflingen feiert sein 50-Jähriges 2021. Der Sumpfer-Chef bittet sich bereits jetzt zur Gestaltung des Festes Gedanken zu machen.

Ereignisreiche Jahre stehen dem „Sumpfernie Orchester“ Öflingen bevor. Zwar steht das 50-jährige Jubiläum der Guggemusik aus Öflingen erst im Jahr 2021 an, doch schon jetzt ruft Sumpfer-Chef Bernhard Bläuenstein die Musiker auf, sich Gedanken zu machen, wie sie dieses Jubiläum gemeinsam mit der Bevölkerung feiern wollen. „Es gibt nicht viele Guggemusiken in der Gegend, die so alt sind, deswegen wollen wir auf jeden Fall ein richtiges Fest machen“, erklärte Bläuenstein währen der Hauptversammlung der Sumpfer am Freitag. Wie dieses Fest aussehen könnte und ob es während der Fasnacht oder doch lieber im Sommer stattfinden soll, steht noch nicht fest, aber genau darüber sollen sich die Mitglieder des Orchesters schon jetzt Gedanken machen. „Wir werden ein Organisationskomitee gründen und in dem sollen nicht nur die Vorstände vertreten sein“, appellierte Bläuenstein an alle, sich an der Planung des Festes zu beteiligen.

Zumal dies ja nicht das einzige Großereignis in den kommenden Jahren sein wird. Bereits in diesem Jahr steht wieder das Seifenkistenrennen mit Sommerfest und Handwerkerhock auf dem Programm. Vom 28. bis zum 30. Juli werden die Seifenkisten wieder die Jungholzer Straße und Schmadstraße hinunter und ins Ziel auf der Wehratalstraße rasen. Auch in den Jahren 2020 und 2022 steht das Seifenkistenrennen an, das Jubiläumsjahr fällt also genau auf das Jahr, in dem das Seifenkistenrennen pausiert und die Sumpfer eigentlich etwas Ruhe hätten.

Und auch im musikalischen Bereich steht den Sumpfern Arbeit ins Haus. Zwar zeigte sich Musikchef Dirk Volles zufrieden mit den Leistungen der Sumpfer während der vergangenen Fasnacht, allerdings müssten dringend neue Trompeter gesucht werden. Es finde derzeit ein Generationenwechsel bei den Sumpfern statt, erklärte Bernhard Bäuenstein dazu. Der sei zwar gut und bringe junge Leute mit neuen Ideen in die Guggemusik, führe aber auch dazu, dass sich zwei altgediente Mitglieder nach der Fasnacht 2019 aus dem aktiven Bereich zurückziehen wollen. Beide seien Trompeter, womit dann nur noch ein Trompeter verbleibe. „Wir sind bereits auf der Suche und führen auch schon Gespräche“, so Bäuenstein.

Trotz seiner Zufriedenheit über die musikalische Qualität während der Fasnacht, hatte Dirk Volles auch noch einen Kritikpunkt – den Probenbesuch. Obwohl immerhin sechs der 24 aktiven Musiker einen Probenbesuch von 100 Prozent vorzuweisen haben, sei die Teilnahme an den Proben insgesamt verbesserungswürdig, so Volles. Besonders in der Adventszeit sei der Probenbesuch nie so, wie er sich das vorstelle.

Nach seiner Wahl vor zwei Jahren hatte Bernhard Bläuenstein angekündigt, dass es seine letzte Amtszeit als Sumpfer-Boss sein werde. Doch in zwei Jahren kann bekanntlich viel geschehen und so kandidierte Bläuenstein am Freitag doch wieder für das Amt – und wurde auch erneut gewählt. Im Amt bestätigt wurde in Abwesenheit auch Schriftführer André Langbein. Neu im Vorstand ist Beisitzer Mark Gröning, der Thorsten Morath ablöste.

