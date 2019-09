„100 Jahre Freie Wähler Wehr und Öflingen – das muss gefeiert werden“, meint Eugen Mulflur, Vorsitzender der Wählervereinigung. Mit einem Festakt für die Mitglieder und der Vorstellung der offiziellen Chronik setzten die Freien Wähler schon im Mai einen ersten Akzent. „Aber wir wollen auch etwas für die Wehrer Bürger organisieren“, so Mulflur. Am Freitag, 4. Oktober, wird das Jubiläum deshalb in der Stadthalle gefeiert: Ein Kabarettist und eine Mundart-Combo werden für gute Laune sorgen. Und alles für einen guten Zweck: „Der Erlös des Abends geht an die Bürgerstiftung, so dass auch die Senioren unserer Stadt etwas von unserem Jubiläum profitieren.“

Geplant ist eine baden-württembergisches Gipfelterffen unter dem Motto „Ein Schwabe trifft die Wilden Wälder“. Den Anfang machen die „Wilden Wälder“ aus St. Peter: Das Quartett aus dem Hochschwarzwald singt in tiefstem Alemannisch. Ihr Erkennungszeichen: Auch auf der Bühne tragen sie Gummistiefel. Mehrstimmig singen die Wilden Wälder mit Gitarren, Percussion, Glockenspiel und Melodika über Leben und Leid im Hochschwarzwald, über Schräges und Schrullen der eigentümlichen Bewohner – gewürzt mit viel Humor.

Ebenso witzig geht es beim folgenden Kabarett weiter, allerdings in anderer Mundart. Der Schwabe Thomas R. Rühl ist seit über 20 Jahren als „Karle Käpsele“ im Ländle unterwegs. In der Figur des schwäbischen Bruddlers nimmt er so ziemlich alles aufs Korn, was ihm auf den Geist geht. Natürlich macht er auch vor der Politik nicht halt. „Er wird sich auf diesen Abend speziell vorbereiten und auch die Wehrer Kommunalpolitik durch den Kakao ziehen“, kündigt Eugen Mulflur an. Für Thomas Rühl sollte das kein Problem sein: In seiner Heimatstadt Aalen gehört er schon seit vielen Jahren dem Gemeinderat an, ja, er ist sogar Fraktionsvorsitzender der dortigen Freien Wähler. „Das passt natürlich perfekt“, meint Mulflur.

Thomas Rühl als Karle Käpsele. | Bild: Thomas Rühl

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder der Flämmle-Zunft. Zwar wird es nichts mit der eigentlich geplanten Zwiebelwaie, aber mit selbst gebackenem Brot und Suppe gibt es eine gute Alternative aus der Flämmle-Küche. Eugen Mulflur und der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Christoph Schmidt hoffen nun auf eine möglichst volle Stadthalle, damit für die Bürgerstiftung viel Geld zusammen kommt.