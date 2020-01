von Michael Gottstein

Beim Herbstkonzert der Stadtmusik Wehr und dem Jahreskonzert des Musikvereins Öflingen war es bereits angeklungen: Joachim Pfläging hat die Leitung des Nachwuchsorchesters der Stadtmusik Wehr an Tobias Zwicky übergeben. Der im Sauerland aufgewachsene Joachim Pfläging hat an der Folkwang-Hochschule in Essen Horn studiert und Diplome als Orchestermusiker und Musikschullehrer erarbeitet. Nebenberuflich studierte er in Zürich Dirigieren. Über Jahre hinweg prägte er die Stadtmusik Wehr mit ihren drei Kapellen: Von 1999 bis 2015 war er Dirigent des Aktivenorchesters, außerdem leitete er die Jugendkapelle von 2001 bis 2015. Seine Nachfolge trat Birgit Trinkl an. Als der langjährige Leiter des Nachwuchsorchesters, Ulrich Jurkiewicz, diese Aufgabe im Jahre 2015 abgab, übernahm Joachim Pfläging den Taktstock; zudem dirigierte er viele Jahre lang den Musikverein Rickenbach.

Wechsel gegen die Routine

Seinen (in aller Freundschaft erfolgten) Rückzug von der Stadtmusik Wehr begründet der Maestro damit, dass „es für jede Formation gut ist, wenn nach so vielen Jahren ein Wechsel stattfindet, weil sich sonst Routine einschleicht“. In seiner Zeit bestritt das Orchester zahlreiche Wertungsspiele und erzielte beim Landesmusikfest 2015 das herausragende Ergebnis von 92 Punkten. Das Nachwuchsorchester hat jüngst einen Strukturwandel vollzogen: Früher begann der neue Ausbildungskurs, aus dem dann das Nachwuchsorchester hervorging, alle drei Jahre. Dies hatte den Nachteil, dass interessierte Kinder nur zu bestimmten Zeiten einsteigen konnten.

Weiterhin Lehrer an der Jugendmusikschule

Nun beginnt jedes Jahr ein neuer Kurs – was auch eine Herausforderung darstellt, da Kinder mit unterschiedlichem Ausbildungsstand im Orchester zusammenfinden müssen. Insgesamt ist der Strukturwandel geglückt, so dass Joachim Pfläging seinem Nachfolger ein gut bestelltes Feld hinterlassen kann. Tobias Zwicky ist in der Region bekannt, denn er dirigiert den Musikverein Schwörstadt und leitet das gemeinsame Jugendorchester Schwörstadt-Wallbach. Joachim Pfläging wird aber der Stadtmusik Wehr nicht ganz verloren gehen. Im Hauptberuf arbeitet er weiterhin als Hornlehrer an der Jugendmusikschule Bad Säckingen, wo auch Instrumentalisten der Stadtmusik ausgebildet werden. Da das Hochrheingebiet „ein pädagogisches Zonenrandgebiet ist“, wie er mit dem ihm eigenen Humor anmerkt, unterrichtete er ein Jahr lang Musik an der Talschule.

Sinfonischer Bereich sein Zuhause

Seit Mai 2019 ist er Musiklehrer an der Rudolf-Eberle-Schule. Fünf Jahre lang hatte er auch die Concert Band der Universität Hohenheim geleitet. Derzeit ist er Dirigent des Blasorchesters Gebenstorf (CH) und leitet aushilfsweise die Kapelle von Oberwihl. Zudem absolviert er eine Ausbildung zum internationalen Juror in Trossingen. Besonders freut er sich darüber, dass er das Akademische Orchester Basel als Aushilfe dirigieren darf, denn der sinfonische Bereich ist sein ursprüngliches musikalisches Zuhause.