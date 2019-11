von sk

Unter Federführung der Eisenbahnfreunde Wehratal ist am Freitag, 22. November um 20 Uhr die Gründung der „IG Pro Wehratalbahn“ zur Institutionalisierung des Engagements für die Bahnlinie zwischen Hochrhein und Wiesental vorgesehen. Diese findet statt in den Räumen der Eisenbahnfreunde in der Hauptstraße 56 in Wehr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Gründungsversammlung teilzunehmen. Verein wie Anliegerkommunen freuen sich über ein reges Erscheinen.

Wehratalbahn | Bild: honorarfrei

Bekanntermaßen führt das Landesverkehrsministerium derzeit eine vertiefte Prüfung der Reaktivierungswürdigkeit stillgelegter Bahnstrecken durch, zu denen auch die Wehratalbahn zählt. Die Anliegerkommunen Wehr, Hasel, Schopfheim und Bad Säckingen begrüßen diesen Vorstoß des Landes und sehen in einem solchen Projekt das Potenzial zur nachhaltigen Stärkung des öffentlichen Verkehrs in der Region. Gemeinsam mit den Eisenbahnfreunden Wehratal e.V. möchten sie daher für ein solches Projekt einstehen und streben an, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.