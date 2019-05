von sk

Das Indienhilfsprojekt Öflingen veranstaltet am Sonntag, 2. Juni, ab 10.30 Uhr wieder den alle zwei Jahre stattfindenden Indientag in der Schulsporthalle in Öflingen. Seit zehn Jahren ist der Indientag zu einem etablieren Fest in großem Stil geworden. Es wird an diesem Tag einiges geboten: Neben einem großen Flohmarkt, Verkaufständen vom Indienhilfsprojekt und dem Weltladen Wehr, gibt es original indisches Essen und indischen Tee, aber auch Salate, Pommes und Würste.

Bei Kaffee und Kuchen gibt es indische Tanzvorführungen und als Höhepunkt konnten mit Céline Huber („Unser Star für Baku“) und Mike Low („Die grössten Schweizer Talente“) zwei musikalische Acts gewonnen werden, die mit Soul, Pop und Rock das Publikum begeistern werden. Céline Huber, die vor einigen Jahren, bei der Vorauscheidung des European Song Contest dabei war, hat gerade ihr neues Album „Auf der Suche“ herausgebracht und beeindruckt vor allem mit ihrer Stimmvielfalt. Mike Low, dessen Songs von Radiosendern in der Schweiz und in den USA gespielt wird, schaffte es mit energiegeladenem Klavierspiel und seiner unvergleichlichen Art jedes Publikum mitzureißen. Auch er hat sein neue Album „Flying High“ mit im Gepäck.

Informationen zum Indienhilfsprojekt

Abgerundet wird das Ganze mit Informationen zum Indienhjilfsprojekt direkt vom CDS-Leiter Manoj Macwan. Kinder dürfen sich auf Hennatattoos freuen und auch eine Tombola ist geboten. Der gesamte Erlös des Indientags kommt der Arbeit in Indien zugute, wo bereits mit kleinen Beträgen Großes erreicht werden kann. „Unser Motto lautet „einfach helfen“. Unsere Arbeit ist einfach und direkt und ohne Verwaltungskosten. Jeder kann mit einer kleinen Spende leicht mithelfen“, erklärt Projektorganisatorin Dagmar Eckert. Weitere Informationen über das Indienprojekt finden Sie hier:

einfachhelfen.de