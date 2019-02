Seit Sonntag präsentierten 41 Wehrer Kunstschaffende gemeinsam ihre Werke in einer großen Ausstellung „Kunst in Wehr“. Initiiert vom Kulturamt ist es die erste Ausstellung dieser Art, in welcher Amateure und Profis gleichermaßen ihren Platz finden und so einen umfassenden Überblick der Wehrer Kunstszene bieten.

Über ein volles Haus freute sich Kulturamtsleiter Reinhard Valenta am Sonntag bei der Vernissage der großen Gemeinschaftsausstellung. Zahlreiche Künstler und Kunstfreunde hatten sich in der Galerie eingefunden. Leider verhindert waren die Schopfheimer Kuratoren Luis Lenz, Johannes Kehm und Gerit Koglin. Die Begrüßung übernahm Bürgermeister Michael Thater: „Noch nie haben so viele Wehrerinnen und Wehrer gemeinsam ausgestellt, noch nie haben wir professionelle Künstler und Amateure zusammengebracht und noch nie konnte man die Kunststadt Wehr so handgreiflich erfahren.“

Ein besonderes Dankeschön gab es für Willi Bermeitinger (links). Der Experte für Rahmungen hatte auch diese Ausstellung wieder fachkundig unterstützt, sodass kein Nagel eingeschlagen werden musste, freute sich Reinhard Valenta. Bild: Julia Becker

In der Tat musste für die Ausstellung viel Arbeit geleistet werden. Nach der Ausschreibung gab es überraschend viele Einreichungen. Aus mehr als 80 Bildern hatte der Vorstand des Kunstvereins Schopfheim eine möglichst unbefangene Auswahl treffen müssen. Dazu kam die Koordinaten der 41 Künstler durch die Kulturamtsmitarbeiterin Fatima Zobeidi-Weber und die zahlreichen Helfer im Hintergrund, welche dieses „Wagnis“, so Thater, mit verwirklichten. Der scheidende Kulturamtsleiter zeigte sich begeistert von der lebendigen Kulturkooperation und der Ausdrucksstärke der Wehrer Künstler.

In den Wehrern steckt viel Kunst

In seinem „Blick in den Rückspiegel“ schlug der Historiker einen weiten Bogen zu seiner Anfangszeit in Wehr und würdigte die Kunststadt sowie ihre Geschichte der bildenden Kunst. In der Ausstellung zeige sich die Verwurzelung und Verbindung der Wehrer Künstler, sowohl der Gebürtigen als auch der Zugezogenen. „Ich war selbst überrascht, wie viele mir bekannte Wehrer sich hier wiederfinden“, freute sich Valenta.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage durch den Wahl-Wehr Gaetano Siino, der ein Kaleidoskop der Klänge, so Siino, zu der Vielfalt der Farben beisteuerte. Bild: Julia Becker

Neben bekannten Wehrer Künstlern wie Ulli Wunsch, Fernando van Geeteruyen und Elena Romanzin waren auch die Wehrer Malschulen und VHS-Kurse mit ihren Leitern stark vertreten. Dazu kamen Kunstschaffende der Öflinger Diakonie und zahlreiche Hobbymaler. Entsprechend vielfältig präsentiert sich die Bildauswahl und die Techniken von Malerei über Zeichnung bis hin zu Collage und Plastik. Da auch Valentas designierter Nachfolger Frank Johannes Wölfl die Gelegenheit nutzte, sein zukünftiges Arbeitsfeld in Augenschein zu nehmen, konnte Valenta gleich einen Arbeitsauftrag aussprechen: Eine Datenbank der Wehrer Gegenwartskünstler solle es geben, am besten als Vorarbeit für einen Katalog nur nächsten Ausstellung dieser Art in fünf Jahren, so der Wunsch Valentas.