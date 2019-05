Zwei Tage hatten die Künstler der Öflinger Diakonie Gelegenheit, sich von der Malerin Bettina Bohn inspirieren zu lassen. „Die Workshops wirken lange nach, das zeigt noch Monate späten in den Bildern“, weiß Erich Hipp, Vorsitzender des Vereins Kunst + Diakonie. Die Wiesentäler Künstlerin Bettina Bohn arbeitet sonst gerne mit Naturmaterialien wie Erde und Asche und schafft so zarte Landschaften im Nebel. Mit den sechs Künstlern in ihrem Workshop setzte die Kursleiterin Bettina Bohn auf kräftige Farben, Musik und Gemeinschaftsarbeit.

Mozart und Chopin inspirieren

Das Werk „Ich schenke dir einen Blumenstrauß“ entstand gleich zu Beginn und zeigt als Collage der teilnehmenden Künstler bunte Sommerblumen in harmonischem Miteinander. Zu den Klängen von Mozart entstanden bunte Wirbel und Spiralen. Chopin hingegen inspirierte zu Wellen und Farbflächen. Als Kunstpädagogin konnte Bohn ihr doppelte Fachwissen in den Workshop einfließen lassen und ist begeistert von der direkten Art des Ausdrucks.

Wehr Ticker zum Wahltag in Wehr: Bei der Kreistagswahl sind acht Wahlbezirke ausgezählt und die Freien Wähler liegen vor der FDP – Morgen geht es weiter Das könnte Sie auch interessieren

Das Zusammenspiel von Kunst und Musik habe sich gut ergänzt, sind doch viele Bewohner neben dem Atelier auch Teil der Musikgruppe. Eine besondere Herausforderung für die Teilnehmer war das große Gemeinschaftsbild: „Alle haben gleichzeitig gearbeitet. Die Vorgabe war nur, nichts zu übermalen“, erklärte Bohn. Für die Künstler des Hauses der Diakonie, teilweise mit langjähriger Erfahrung und mit Kunstpreisen ausgezeichnet, war dies durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe, welche aber bravouröse gemeistert wurde.

„Ich“ auf dem Papier

Nach den abstrakten Farbimpressionen war das Abschlussthema „Ich“ dann gegenständlicher. In verschiedenen Übungen wurde das Gefühl für das figürliche erarbeitet und schließlich aufs Papier gebannt. „Jeder hat sein Bestes gegen“, stellt Workshopteilnehmer Christian Steiner zum Schluss zufrieden fest. Der Abend in Öflingen klang mit einer kleinen Ausstellung und anschließendem Künstlerfest dann harmonisch aus.

Hasel/Wehr 18 440 Höhenmeter in 24 Stunden: Kai Saaler aus Hasel will den Weltrekord Das könnte Sie auch interessieren