Wehr In Kürze wegen Sanierung gesperrt: Drei Monate lang ist im Frankenmattstadion Wehr weder Fußball- noch Leichtathletikbetrieb möglich, weil die Tartan-Bahn erneuert wird

Die Arbeiten an der Tartan-Bahn im Frankenmattstadion beginnen am 11. Juni. Die Anlage wird bis 14. September komplett gesperrt. Die Hauptnutzer des Stadions, der FC Wehr und der TV Wehr, haben für diese Zeit bereits Alternativen gefunden. Betroffen sein wird aber auch der Wehratallauf am 2. September, der nicht in gewohnter Form im Frankenmattstadion ausklingen wird.

Der Sanierungsbedarf der Tartan-Bahn im Wehrer Frankenmattstadion ist riesig. In Kürze wird die Maßnahme in Angriff genommen. Am 11. Juni geht es los. Etwa drei Monate Bauzeit hat die Stadt für die Sanierung der Tartan-Bahn veranschlagt. Somit sollte am 14. September alles abgeschlossen sein, teilt die Verwaltung nun mit. Das Stadion wird in dieser Zeit komplett für Trainings- und Spielbetrieb gesperrt sein. Die dort verstärkt tätigen Vereine haben bereits Ausweichquartiere gefunden. Für den Wehratallauf am 2. September müssen Zieleinlauf und Streckenführung geändert werden.

Die Maßnahmen sehen laut der verantwortlichen Planerin Katja Wessel vom Büro Sportbau aus Radolfzell so aus: Neben der eigentlichen Laufbahnsanierung, bei der der alte Belag abgeschält und ein neuer aufgebracht wird, soll auch die Entwässerungsrinne im Stadionrund erneuert und die Stabhochsprunganlage von der Laufbahn weggerückt werden. Außerdem wird der alte Diskus-Käfig erneuert. Kleinere Änderungen ergeben sich zudem bei den Anläufen für den Weit- und Dreisprung. An den beiden Kugelstoßanlagen wird das alte Material in den Stoßsektoren ausgetauscht.

Für die Dauer der Arbeit wird das Stadion für alle bisherigen Nutzer gesperrt sein. Die Vereine seien laut Stadtverwaltung rechtzeitig darüber informiert worden. Gerade für den TV Wehr und den FC Wehr, die beide mit einer großen Zahl an Sportlern im Stadion zugange sind, bedeutet dies erhebliche Einschnitte und eine große organisatorische Herausforderung. Der TV Wehr wird seinen Trainingsbetrieb vorübergehend auf die Schulsportanlage nach Öflingen verlegen. Der FC Wehr wird seinen Spiel- und Trainingsbetrieb auf dem Uwe-Wassmer-Kunstrasenplatz abhalten, nachdem die Spielvereinigung Wehr angekündigt hat, vermehrt auf die Anlage im Juch zurückzugreifen. Ausweichmöglichkeiten bestehen zudem auf den beiden Plätzen der Sportvereinigung Brennet-Öflingen.

Hintergrund für die Maßnahme ist, dass der 1992 aufgebrachten Kunststoffbelag der Leichtathletikanlagen im Frankenmattstadion seine Lebensdauer längst überschritten hat und an vielen Stellen die Anbnutzung massiv sichtbar ist. "Von der roten Verschleißschicht des strukturspritzbeschichteten Belags ist in weiten Bereichen nicht mehr viel vorhanden, großflächig ist die darunterliegende schwarze Basisdecke sichtbar", räumt die Stadt in ihrer Mitteilung ein. Insofern sei es auch nicht einfachen Ausbesserungen getan, sondern es muss eine grundlegende Sanierung der 6500 Quadratmeter großen Tartan-Bahn vorgenommen werden.

Dies zumal auf der Anlage nicht nur mehrere hundert Leichtathleten des TV Wehr und des Fördergruppenstützpunkts des Badischen Leichtathletikverbands, sondern spielt auch im Schulsport eine wichtige Rolle. Die 900 Schüler der Wehrer Schulen veranstalten dort die Bundesjugendspiele. Das Theodor-Heuss-Gymnasium Schopfheim nutzt die Anlage für das Sportabitur. Auch das Training zum Erreichen des deutschen Sportabzeichens wird im Frankenmattstadion abgehalten.

Der Auftrag für die Sanierung wurde zum Angebotspreis gut 500000 Euro an die Fachfirma Polytan vergeben. Damit liegt das Angebot um 80000 Euro unter den ursprünglichen Kostenberechnungen aus dem Jahr 2015. Zudem gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von 168000 Euro gewährt werden. Für Planung und Bauleitung werden zusätzlich noch knapp 70000 Euro an Ingenieurhonorar anfallen.