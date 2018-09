Abgeschält wurde dieser Tage die oberste Schicht der Tartanbahn im Wehrer Frankenmattstadion. Der 1992 aufgebrachte Kunststoffbelag hatte seine Lebensdauer längst überschritten und war an vielen Stellen abgenutzt. Die grundlegende Erneuerung der 6500 Quadratmeter großen Tartan-Bahn-Fläche soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Beim Aufbringen der neuen Kunststoffschicht ist aber trockenes Wetter erforderlich. Damit war der 28. Wehratallauf am vergangenen Wochenende definitiv die letzte Sportveranstaltung auf der 26 Jahre alten Laufbahn.

Bild: Obermeyer, Justus

