Seit Mitte vergangener Woche ist der Abrissbagger bei der Öflinger Diakonie im Einsatz und macht das Doppelhaus in der Paul-Gräb-Straße 1 und 3 dem Erdboden gleich. An seiner Stelle entsteht bis Ende 2021 ein neues Wohnheim, das den Vorgaben der Landesheimbauverordnung entspricht. Diese legt fest, dass es in Wohnheimen keine Doppelzimmer mehr geben darf, außerdem wird darin eine Mindestgröße für die Zimmer festgelegt.

Video: Obermeyer, Justus

Für den Trägerverein, den Diakonieverein Öflingen, ist es das nächste Mammutprojekt: Erst Mitte Januar war der Neubau in der Kreuzmattstraße eingeweiht worden, wo 18 in dem Doppelhaus Paul Gräbstr. 1-3. Dort leben nun die bisherigen Bewohner des Doppelhauses in der Paul-Gräb-Straße, das nun abgerissen wird. Ursprünglich war geplant, das bestehende Gebäude aufzustocken und nach den Vorgaben des Landes umzubauen, was allerdings aus statischen Gründen nicht möglich war. Deshalb muss das Gebäude, das ansonsten noch in gutem Zustand war, abgerissen werden. Gestiftet wurden die beiden Häuser vor vielen Jahren von der Familie Denk und Anne-Sophie-Mutter, daher tragen sie die Namen „Carola“ (in Erinnerung an Carl, Robert und Albrecht Denk) sowie „Detlev„ (nach Detlev Wunderlich, verstorbener Ehemann von Anne-Sophie Mutter).

Video: Obermeyer, Justus

Der Abriss-Experte Jörg Redecker von der Bad Säckinger Firma Zimmermann schätzt, dass der Abriss alles in allem etwa zwei Wochen dauert, dann ist das Gründstück nahezu „besenrein“ und der Neubau kann im Prinzip beginnen. Wer glaubt, das Abreißen eines Wohnhauses sei eine einfache Arbeit, wird beim Zuschauen schnell eines Besseren belehrt: Denn an erster Stelle steht das möglichst genaue Recycling des Baumaterials: Mit seinem riesigen Greifer und chrirurgischer Genauigkeit zieht Redecker aus dem halb abgebrochenen Haus Holzbalken, Plastikrohre und Metallteile heraus und befördert sie in die vorgesehenen Container.

Bild: Obermeyer, Justus

Geplant ist an dieser Stelle ein neues Gebäude mit der selben Grundfläche – mit einem Kellergeschoss und drei Vollgeschossen, wovon eines im Dachgeschoss liegt. Die Geschosse werden über ein Treppenhaus und einen Aufzug erschlossen. Zusätzlich ist am Südgiebel ein Treppenhaus mit einer Fluchttreppe angebaut. Insgesamt entstehen 18 Wohneinheiten neu. Jeweils sechs Personen werden in einer Wohngruppe leben, dazu kommen Gemeinschafts- und Funktionsräume.

Bild: Obermeyer, Justus

Auch wenn bereits für die Sanierung 1,8 Millionen Euro eingeplant wurden: Mit dem Neubau kommen auf den Diakonieverein weitere Kosten zu. „Wir rechnen mit 2,1 Millionen Euro, außerdem erhalten wir weniger Fördergelder“, erklärte Kaskel, als der Bauntrag im vergangenen Herbst den Bauausschuss passierte. Ursprünglich sollte die Sanierung zu 40 Prozent mit Landesmitteln unterstützt werden, für einen Ersatzneubau gibt es nur noch 30 Prozent.

