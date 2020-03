von Gerd Leutenecker

Im Förderverein der Schule Öflingen engagieren sich die Eltern der aktuellen Schüler und die weiterhin mit der Schule verbundenen Ehemaligen. Als der Förderverein weniger Bereitschaft der Elternschaft einst hatte, kamen verstärkt die Lehrerinnen der Grundschule in Verantwortung.

Jetzt wendet sich das Blatt wieder. Sabine Mairhöfer konnte die Kassenführung an Ines Backschat abgeben, Peter Ambs ist wieder in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt worden. Rektorin Brigitta Theusz dankte für das Engagement und zeigte sich für die neuen Ziele des Fördervereins offen. Vorsitzende Marion Trefzger bündelt die Ideen und Realisierungen.

Langfristige Ziele

Autorenlesungen, Musical-Besuch in Bad Säckingen, Theaterfahrten, Hausaufgabenbetreuung oder die Preise für die besten Leistungen der Schülerschaft in ihren Zeugnissen – der Förderverein leistet seinen Beitrag. Die Annehmlichkeiten von zusätzlichen Angeboten kommen den Kindern der Öflinger Grundschule zu gute. Ein präventiver Workshop zur Stärkung der Persönlichkeit wird weiterhin unterstützt.

Der war bei der erstmaligen Auflage noch bei den Eltern zum Teil umstritten. Bei den jetzigen Eltern der Viertklässler hat sich ein anderes Bild ergeben; Unterstützung und eher eine positive Wahrnehmung der Notwendigkeit. Die langfristigen Ziele werden wieder verstärkt angegangen: ein Grundschulforschungslabor im einstigen Physikraum bleibt der Wunsch oder die Modernisierung der „Bewegten Pause“ mit neuer Gerätschaft und neuen Konzepten. „Die Kinder nutzen die Spielmöglichkeiten intensiv“, bestätigte Lehrerin Andrea Liebeneiner.

„Bewegte Schule“

Die Bewegungskonzepte sind an der „Bewegten Schule“ seit bald zwei Jahrzehnten verinnerlicht. Eine sogenannte Hüpftreppe ist bei der diesjährigen Hauptversammlung des Fördervereins am Mittwochabend vorgestellt worden. Hildegard Rapprich sieht die Bewegungsabläufe der Kinder intensiv in der Leichtathletikabteilung vom TV Wehr. Die Idee einer Hüpftreppe wird Rapprich ausarbeiten, eine Finanzierungszusage für die Realisierung an der Öflinger Schule hat der Förderverein kurzerhand gegeben.

Der Schulhof bleibt generell ein großes Thema. „Aber, wir geben uns keiner Illusion hin, ein Abenteuerschulhof ist nicht realisierbar“, schränkte Mairhöfer ein. Die anfallenden Ersatzbeschaffungen der Gerätschaft, eventuell die Hüpftreppe und ein integriertes Trampolin kommen in diesem Jahr auf den Förderverein zu.

Dazu werde die komplette Spende der Vereinsunterstützung durch die Sparkasse Hochrhein einfließen. Das Science-Mobil kommt wieder an die Öflinger Schule, für Mathematik wird ebenso eine Primarversion Station in Öflingen machen.

Der Förderverein Der Förderverein Schule Öflingen hat aktuell 86 Mitglieder. Vorsitzende ist Marion Trefzger. Kontakt und Informationen im Internet (www.foerderverein-schule-oeflingen.de).

Eher für administrative und zukunftsweisende Modernisierungen ist die Anschaffung einer Schulapp von Schriftführerin Clara Stebner vorgestellt worden. „Die Praktikabilität und Handhabung dieser App hat sich anderorts bestätigt“, so Stebner. Da nickte die anwesende neue Rektorin Brigitta Theusz deutlich vernehmbar. Die Öflinger Schule hat den Schulterschluss zwischen Kollegium und Elternschaft wieder bestätigt – sie ziehen gemeinsam an einem Strang.